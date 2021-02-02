Депутат от «Слуги народа» может стать министром обороны Украины

Кандидатуру народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Верещук рассматривают на пост министра обороны Украины. Соответствующую инсайдерскую информацию опубликовал Telegram-канал "Shadow Anonymous".

Министерство обороны может возглавить Ирина Верещук. Фото: Facebook / Ірина Верещук

По сообщению администрации канала, вариант с Верещук президенту Владимиру Зеленскому предложил спикер ВРУ Дмитрий Разумков. Инсайдеры называют нардепа "креатурой" Разумкова, поэтому в подобном развитии событий не видят ничего странного.

"Верещук очень хочет стать Министром. Пока Зеленский думает над ее кандидатурой, она принялась стыдить генералов, устроивших разборку на глазах у солдат во время войны, в своем Facebook", — пишут представители "Shadow Anonymous".

Заменить ныне действующего главу Минобороны Андрея Тарана могут из-за его конфликта с главнокомандующим Военных Сил Украины Русланом Хомчаком. Причин для конфронтации у представителей оборонной мощи страны предостаточно: расследование о растраченных впустую на тендерах деньгах в медсилах ВСУ, судебные разбирательства насчет якобы несправедливых суровых выговоров и т.п.



Именно после иска в суд Ирина Верещук и решила обратиться к высоким военным чинам в попытке пристыдить.

"Но это позор. В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное — на глазах у народа. Это не юридический вопрос. И даже не политический. Это вопрос национальной безопасности", — подчеркнула Верещук на личной странице в Facebook .

Напомним, что "слуга народа" Верещук является главой подкомитета по госбезопасности и обороне Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



Ранее "Комментарии" рассказывали, какие три основных группы влияния имеются в Офисе Президента и кто из них ближе всего к Зеленскому.





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