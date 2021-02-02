Депутат от «Слуги народа» может стать министром обороны Украины

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Вечканова Елена
Кандидатуру
народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Верещук рассматривают на пост
министра обороны Украины. Соответствующую инсайдерскую информацию опубликовал
Telegram-канал "Shadow Anonymous".
Министерство обороны может возглавить Ирина Верещук. Фото: Facebook / Ірина Верещук
По сообщению
администрации канала, вариант с Верещук президенту Владимиру Зеленскому
предложил спикер ВРУ Дмитрий Разумков. Инсайдеры называют нардепа "креатурой"
Разумкова, поэтому в подобном развитии событий не видят ничего странного.
Заменить ныне
действующего главу Минобороны Андрея Тарана могут из-за его конфликта с
главнокомандующим Военных Сил Украины Русланом Хомчаком. Причин для
конфронтации у представителей оборонной мощи страны предостаточно:
расследование о растраченных впустую на тендерах деньгах в медсилах ВСУ, судебные
разбирательства насчет якобы несправедливых суровых выговоров и т.п.
Именно после иска
в суд Ирина Верещук и решила обратиться к высоким военным чинам в попытке
пристыдить.
Напомним, что "слуга народа" Верещук является главой
подкомитета по госбезопасности и обороне Комитета ВРУ по вопросам национальной
безопасности, обороны и разведки.
Ранее "Комментарии" рассказывали, какие три основных группы влияния имеются в Офисе Президента и кто из них ближе всего к Зеленскому.
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