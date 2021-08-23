Скидан обвинил Венедиктову из-за досудебного следствия по делу Медведчука и Козака

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Хмільовська Інна
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о завершении досудебного следствия по делу народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Но адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Евгений Скидан обвиняет Венедиктову в том, что она ввела общество в заблуждение, пишет 112ua.
Скидан обвинил Венедиктову, скриншот из видео
По словам адвоката, генеральний прокурор, когда делала заявление на своей странице в Facebook, допустила роковую ошибку.
Также он подчеркнул, что в подозрении, предъявленном Медведчуку и Козаку, фигурирует эпизод с секретной частью.
Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных же прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, заканчиваются только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайство адвокатов о допросе более 100 свидетелей как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи. Все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, что полностью воспроизводит текст старого.
Как сообщал портал "Комментарии", Венедиктова заявила, что Медведчука скоро могут посадить. Сегодня существуют перспективы привлечь к уголовной ответственности нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, против которого были введены санкции СНБО.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, может ли Украина расслабиться после отвода российских войск от границы.
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