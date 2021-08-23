Скидан обвинил Венедиктову из-за досудебного следствия по делу Медведчука и Козака



















Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о завершении досудебного следствия по делу народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Но адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Евгений Скидан обвиняет Венедиктову в том, что она ввела общество в заблуждение, пишет 112ua.

Скидан обвинил Венедиктову, скриншот из видео

По словам адвоката, генеральний прокурор, когда делала заявление на своей странице в Facebook, допустила роковую ошибку.

"Она не только ввела в заблуждение все наше общество о том, что досудебное следствие закончено и стороной обвинения собраны доказательства вины обвиняемых народных депутатов, подозреваемых народных депутатов Козака и Медведчука, а также в том, что собранные доказательства подтверждают их вину. Кроме того, во время этого досудебного расследования права защиты нарушались постоянно, вот прямо регулярно", — отметил правозащитник.

Также он подчеркнул, что в подозрении, предъявленном Медведчуку и Козаку, фигурирует эпизод с секретной частью.

"Самый яркий пример того, что в подозрении, которое предъявлено Медведчуку и Козаку, фигурирует эпизод с так называемой секретной частью. Сторона защиты уверена в том, что никакого эпизода секретной части нет. А если и есть, то там будет пересылка какой-то информации , которую легко найти в интернете. Любой ребенок ее может найти, вы можете ее пересылать друг другу и кто угодно ее может друг другу пересылать", — заявил Скидан.

"Более того, все негласные следственные действия, которые проводились, мы уверены в том, что они все, все до одного, были проведены незаконно. Кроме этого, экспертизы, проведенные в этом деле, не доказывают вину Виктора Медведчука, они показывают обратное — что это явная фальсификация и никакого отношения к целям и задачам уголовного процесса это обвинение не имеет", — добавил адвокат.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных же прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, заканчиваются только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайство адвокатов о допросе более 100 свидетелей как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи. Все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, что полностью воспроизводит текст старого.



Как сообщал портал "Комментарии", Венедиктова заявила, что Медведчука скоро могут посадить. Сегодня существуют перспективы привлечь к уголовной ответственности нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, против которого были введены санкции СНБО.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, может ли Украина расслабиться после отвода российских войск от границы.



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