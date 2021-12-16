Скандал с каналом «Рада»: почему эта история проигрышная для власти

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", с историей вокруг телеканала "Рада" возник настоящий скандал, когда депутатам от оппозиции стало известно о том, что модернизацией парламентского вещатели власти решили создать себе дополнительный информационный ресурс. В оппозиции уже заявили, что не допустят, чтобы "Рада" превратился в пропагандистский канал. А во власти сразу же выступили с объяснениями, что никогда о подобно и не думали, предложив сбалансированно распределить время для участи в эфире канала для всех нардепов, независимо от партийной принадлежности.
Канал Рада. Фото из открытых источников
Нардеп 8-го созыва Верховной рады, журналист Сергей Высоцкий считает, что история с каналом "Рада" — это превращение парламентского телеканала в информационный, концепт которого – "смывающий бачок" против оппозиции, что обычно есть жестом отчаяния.
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян полагает, что попытки вдохнуть молодежную жизнь в парламентский телеканал "Рада" до боли напоминает выступление лидера одной консервативной партии перед своими делегатами по теме "Дижжитализация, 3D принтер и барабаны".
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