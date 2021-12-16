Скандал с каналом «Рада»: почему эта история проигрышная для власти

Как передает портал "Комментарии", с историей вокруг телеканала "Рада" возник настоящий скандал, когда депутатам от оппозиции стало известно о том, что модернизацией парламентского вещатели власти решили создать себе дополнительный информационный ресурс. В оппозиции уже заявили, что не допустят, чтобы "Рада" превратился в пропагандистский канал. А во власти сразу же выступили с объяснениями, что никогда о подобно и не думали, предложив сбалансированно распределить время для участи в эфире канала для всех нардепов, независимо от партийной принадлежности.

Канал Рада. Фото из открытых источников

Нардеп 8-го созыва Верховной рады, журналист Сергей Высоцкий считает, что история с каналом "Рада" — это превращение парламентского телеканала в информационный, концепт которого – "смывающий бачок" против оппозиции, что обычно есть жестом отчаяния.

"Этот канал с самого начала – аналог американского C-SPAN. Канал, вещание которого обеспечивает общественный доступ к материалам заседаний парламента и комитетов. Для тех, кто хочет иметь такой доступ. Это инструмент прозрачности Верховной Рады, а не общеинформационный канал. Властям эта трансформация ничего не прибавит. Зато все причастные заработают хорошие деньги", – считает Сергей Высоцкий.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян полагает, что попытки вдохнуть молодежную жизнь в парламентский телеканал "Рада" до боли напоминает выступление лидера одной консервативной партии перед своими делегатами по теме "Дижжитализация, 3D принтер и барабаны".

"Интересно, познавательно, но непонятно ни для лидера, ни для зрителей. А вот что понятно, то, что пора Зеленскому глобально подойти к своей миссии, не впервые что-то за 30-50-100 лет, а взять и переписать Библию. Не Адама и Еву, а именно Ермака и Зеленского сотворил Всевышний, и от них ушло все человечество. Тогда первенство будет неоспоримо и во всем. Особенно если второй срок уже не светит, потому что ждет первый в тюрьме", – высказал Омелян.

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