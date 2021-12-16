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Арахамия прокомментировал скандал вокруг канала Рада: договорились договариваться

Глава фракции "Слуга народа" считает, что доступ к эфирам на канале "Рада" власть и оппозиция должны иметь на равных

сегодня, 13:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в кулуарах Верховной Рады, что сегодня состоялось довольно продолжительное совещание относительно недавнего скандала в связи с обновлённым форматом вещания парламентского телеканала "Рада". Был наработан формат, который парламентарии попробуют реализовать, но никаких конкретных договорённостей по будущей работе телеканала так достичь и не удалось. Об этом информирует издание "Комментарии".

Арахамия прокомментировал скандал вокруг канала Рада: договорились договариваться

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

Давид Арахамия рассказал, что он есть представителем власти и не хотел бы, чтобы за глаза говорили, что он пытается как-то влиять на этот процесс, но при всем этом он не хотел бы, чтобы вещание канала "Рада" оставалось таким же, как есть сейчас. Оно должно стать привлекательным и вызывать интерес у зрителей. 

"Мы все "за" условия соответствующего баланса и квотирования для всех фракций, чтобы все имели одинаковые возможности там (Ред. на канале) выступать. Но для начала нужно сделать формат вещания технически модернизированным, чтобы он был в HD, чтобы там были интересные программы, интересные ведущие – для того, чтобы больше людей смотрело", – отметил глава "слуг народа".

Он добавил, что каждый народный депутат должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше украинцев узнало о результатах работы парламентариев. 

Арахамия также отказался комментировать слухи о том, что обновленную телестудию канала "Рада", которую установили прямо в кулуарах парламента уберут по требованию оппозиционных нардепов.

Читайте также на портале "Комментарии" – Ярослав Железняк заявил, что оппозиция не позволит превратить канал "Рада" в пропагандистский ресурс.



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