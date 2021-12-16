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Канал «Рада» не превратят в пропагандистский ресурс: в оппозиции сделали заявление

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал о том, что на завтра запланировано срочное совещание, где будут разбираться о дополнительном финансировании канала "Рада"

сегодня, 12:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Обновленную телестудию канала "Рада", которую впервые презентовали 14 декабря, уберут из кулуаров Верховной Рады. Сейчас идет речь о том, чтобы возвратить канал к той трансляции, как должно быть согласно законодательства – все согласно постановлению, с полной трансляцией брифингов и заседаний Верховной Рады и без прямых включений провластных спикеров. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал в кулуараха Верховной Рады во время подхода к СМИ глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Канал «Рада» не превратят в пропагандистский ресурс: в оппозиции сделали заявление

Канал Рада. Фото из открытых источников

"Все, что разрешено – будет попадать в эфир, а все, что не должно транслироваться – не будет транслироваться. Все прямые эфиры на телеканале "Рада" могут быть только после окончания трансляции з зала заседаний Верховной Рады", – отметил парламентарий. 

Железняк напомнил, что есть постановление Верховной Рады, которое парламент принял в августе 2019-го года. В нем четко прописано, как должен работать официальный канал Верховной Рады.

Нардеп анонсировал на завтра отдельное совещание по выделению госфинансирования на канал "Рада". 

"Кто стоит за принятием этого решения – неизвестно, потому что не вице-спикер Кондратюк, ни руководство телеканала не знают о таком решении (Ред. дополнительно финансирования). Этот канал не станет пропагандистским. Оппозиция достаточно едина в своем сопротивлении. Не выйдет у них (Ред. власти) превратить этот канала в "Исландия ТВ" или во что-то еще, что они хотел сделать с парламентского телеканала – возмутился Ярослав Железняк.

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