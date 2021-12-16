Канал «Рада» не превратят в пропагандистский ресурс: в оппозиции сделали заявление

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Кравцев Сергей
Обновленную телестудию канала "Рада", которую впервые презентовали 14 декабря, уберут из кулуаров Верховной Рады. Сейчас идет речь о том, чтобы возвратить канал к той трансляции, как должно быть согласно законодательства – все согласно постановлению, с полной трансляцией брифингов и заседаний Верховной Рады и без прямых включений провластных спикеров. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал в кулуараха Верховной Рады во время подхода к СМИ глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Канал Рада. Фото из открытых источников
Железняк напомнил, что есть постановление Верховной Рады, которое парламент принял в августе 2019-го года. В нем четко прописано, как должен работать официальный канал Верховной Рады.
Нардеп анонсировал на завтра отдельное совещание по выделению госфинансирования на канал "Рада".
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