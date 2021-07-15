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Главная Новости Политика внутренняя политика Шуфрич рассказал почему именно судья Вовк занимается делом Медведчука
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Шуфрич рассказал почему именно судья Вовк занимается делом Медведчука

По мнению политика, украинский судья всячески помогает следствию

сегодня, 16:21
Автор:

Станислав Молчанов

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что прокурорам для продления домашнего ареста по делу лидера оппозиции Виктора Медведчука нужен был именно судья Вовк. Об этом сообщает 112.

Шуфрич рассказал почему именно судья Вовк занимается делом Медведчука

Нестор Шуфрич - фото из открытых источников

Политик считает, что суд сотрудничает со следствием и вынес совершенно безосновательное решение. В частности, подать ходатайство о продлении меры пресечения политику за три дня до суда, а не за 10, как это прописано в законе.

"Поэтому, возможно, я завтра проголосую за то, чтобы была создана временная, я надеюсь из иностранцев, специальная комиссия, которая будет квалифицировать судей таких как господин Вовк. Господин Вовк, знайте, возможно, вы нарвались на 40 голосов, которых раньше не было", — сказал Шуфрич.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.

В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ранее "Комментарии" писали, что Виктор Медведчук считает незаконным продление судом меры пресечения еще на 2 месяца и планирует его обжаловать.



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Источник: https://112ua.tv/politika/shufrich-o-dele-medvedchuka-prokurorskie-dazhe-o-prodlenii-mery-presecheniya-soobshhili-ne-vovremya-potomu-im-nuzhen-byl-sudya-vovk-584440.html
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