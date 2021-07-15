Шуфрич рассказал почему именно судья Вовк занимается делом Медведчука

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Станислав Молчанов
Депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что прокурорам для продления домашнего ареста по делу лидера оппозиции Виктора Медведчука нужен был именно судья Вовк. Об этом сообщает 112.
Нестор Шуфрич - фото из открытых источников
Политик считает, что суд сотрудничает со следствием и вынес совершенно безосновательное решение. В частности, подать ходатайство о продлении меры пресечения политику за три дня до суда, а не за 10, как это прописано в законе.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.
В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Ранее "Комментарии" писали, что Виктор Медведчук считает незаконным продление судом меры пресечения еще на 2 месяца и планирует его обжаловать.
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