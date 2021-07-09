Продление судом меры пресечения еще на 2 месяца незаконно и будет обжаловано – Медведчук

BTC/USD
32740.38
ETH/USD
2079.92
LTC/USD
128.84
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
32.45
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку будет обжаловано. Об этом заявил сам политик после оглашения решения Печерским районным судом города Киева.
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
По мнению политика, суд принял несправедливое решение, которое построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста.
Оппозиционер объяснил, что прокуратура нарушила все сроки подачи ходатайства о продлении ему меры пресечения, однако суд не принял во внимание это грубое нарушение.
Однако, несмотря на все доводы адвокатов и приведенные многочисленные примеры из судебной практики, когда суды из разных регионов Украины именно таким образом применяли вышеуказанную норму уголовного процессуального законодательства, Печерский райсуд не принял во внимание факт допущенного прокуратурой нарушения.
При этом лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заверил, что это несправедливое судебное решение, безусловно, будет обжаловано.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости