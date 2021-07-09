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Главная Новости Политика внутренняя политика Продление судом меры пресечения еще на 2 месяца незаконно и будет обжаловано – Медведчук
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Продление судом меры пресечения еще на 2 месяца незаконно и будет обжаловано – Медведчук

Адвокаты украинского политика готовятся подавать апелляцию касаемо пролонгации домашнего ареста

сегодня, 14:00
Автор:

Станислав Молчанов

Решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку будет обжаловано. Об этом заявил сам политик после оглашения решения Печерским районным судом города Киева.

Продление судом меры пресечения еще на 2 месяца незаконно и будет обжаловано – Медведчук

Виктор Медведчук - фото из открытых источников


По мнению политика, суд принял несправедливое решение, которое построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста.


"Суд не учел доводов защиты. Но я лично, как и представители моей защиты, был готов к любому решению, потому что мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы. Если следствие продлено до 11 ноября, то понятно, что эти действия власти будут продолжаться, как будет продолжаться и наша борьба по защите справедливости, борьба с беззаконием и политическими репрессиями", — сказал Медведчук.


Оппозиционер объяснил, что прокуратура нарушила все сроки подачи ходатайства о продлении ему меры пресечения, однако суд не принял во внимание это грубое нарушение.


"Прокуратура могла подать это ходатайство не позднее чем за 10 дней до окончания домашнего ареста, то есть не позднее 29 июня. Этого сделано не было, и это то грубейшее нарушение, которое влечет за собой нерассмотрение судом или отказ в рассмотрении ходатайства о продлении меры пресечения", ‒ уточнил Виктор Медведчук.


Однако, несмотря на все доводы адвокатов и приведенные многочисленные примеры из судебной практики, когда суды из разных регионов Украины именно таким образом применяли вышеуказанную норму уголовного процессуального законодательства, Печерский райсуд не принял во внимание факт допущенного прокуратурой нарушения.


"В ходатайстве прокуратуры было прямо указано: "продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до двух месяцев". Еще вчера об этом говорили адвокаты. Но суд не обратил и на это внимания и, в нарушение ходатайства прокуратуры, в нарушение требований Уголовного процессуального кодекса, поступил иначе", — подчеркнул политик.


При этом лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заверил, что это несправедливое судебное решение, безусловно, будет обжаловано.


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