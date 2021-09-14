Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ для украинцев: какие вызовы стоят перед Украиной в этом отопительном сезоне

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Ольга Чародий
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения Украины в новом отопительном сезоне не изменится. В частности, тариф будет оставаться на уровне подписанного годового контракта – 7,96 грн за кубометр. Также премьер завил, что на 90% энергосистема Украины готова к проведению отопительного сезона, что в газовые хранилища закачано рекордные для последнего времени более 18 млрд кубометров. Так ли всё хорошо, как рисует премьер? Какие вызовы стоят перед Украиной в этом отопительном сезоне? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".
Денис Шмыгаль (фото из открытых источников)
Экономический и политический
эксперт Борис Кушнирук отмечает положительные моменты как в том, газ в
хранилища есть, равно как возможность подать его как для населения, которое
обогревает дома, так и предприятиям теплокоммунэнерго (ТЭК).
"Но проблема, прежде всего, с
ТЭК. Значительная их часть еще не подала соответствующих заявок Нафтогазу.
Потому что решения должны одобрить местные органы власти, сформировав тариф. А
они не торопятся. Газ стал дороже. А есть еще НДС, транспортировка. Так что
тепло будет существенно дороже для населения, чем было в прошлом году.
Насколько – зависит от органов местного самоуправления, которые сейчас
устанавливают тарифы на тепло и горячую воду. Они будут разными, в разных
местах. Но точно существенно дороже, чем в прошлом году", – прогнозирует
эксперт.
В то же время, по его словам, в
каком-то виде, с каким-то проблемами, мы начнем отопительный сезон в срок (то
есть где-то с середины октября). Есть ресурс, с которым это можно делать. Но
есть и риски.
"К примеру, если РФ решится сделать
провокацию – и прекратить транспортировку газа по территории Украины, несмотря
на имеющийся контракт. Она может, к примеру, заплатить за транспортировку, но
не производить ее. Что это значит для украинской газотранспортной системы
(ГТС)? Что придется разворачивать в реверсном режиме поставки газа. Поднимать
его с подземных газовых хранилищ (ПГХ) на западе Украины и транспортировать на
юг и восток нашей страны", – поясняет Борис Кушнирук.
Он поясняет, что наша ГТС,
построенная еще в советские времена, работала следующим образом. Ранее в
отопительный период газ, который шел по трубе, направлялся на восток и юг. А из
ПГХ на западной Украине поднимали – и направляли в тех же объемах в Европу.
Была такая логистическая замена.
"Но если РФ прекратит поставки,
это будет серьезным вызовом для украинской ГТС. Мы подобное пережили в 2009-м
году. И это был трудный опыт. За эти годы определенные мероприятия, которые
создают возможность для такого разворота ГТС, произвели. Но если РФ пойдет на
такой шаг, вполне вероятны проблемы с отоплением могут на определенных
территориях в определенные моменты. И особенно серьезным вызовов это может
стать в лютые морозы", – прогнозирует Борис Кушнирук.
Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко напоминает, что у нас сейчас – время российского газового шантажа в Европе с целью ускорить процесс сертификации и запуска "Северного потока-2".
В результате чего цена газа на
европейских хабах поднялась до рекордных 800 долларов за тысячу кубов.
Однако есть момент, который
серьезно тревожит, признался Андрей Еременко. А именно – куда РФ девает тот
газ, который она не поставляет в Европу?
"Поставки в Европу ограничены,
отопительного сезона нет, газовых хранилищ у РФ почти нет. Остановить добычу
больших месторождений невозможно. Куда же девается газ? Один вариант (менее
плохой) – он просто сжигается факелами, чтобы устроить этот шантаж Европы,
поднять цену и ускорить запуск "Северного потока-2". Вариант №2 (очень плохой)
– у них произошла такая технологическая проблема, которая не позволяет
поставлять газ через ГТС, как ранее. И если верен второй вариант, то мы можем
столкнуться с дефицитом газа по всей Европе в отопительный сезон. Что ударит и
по Украине. Даже при имеющихся в наших ПГХ запасах", – акцентирует Андрей Еременко.
Что касается переложения функции
формирования тарифов на места – это правильное решение, уверен он.
"Местная власть получает больше полномочий и обоснований требовать к себе большего внимания. Может быть, такой ход плох для потребителей локально (рост тарифов, в том числе необоснованный, усилиями местных князьков, желающих нажиться), но глобально – большой шаг в сторону децентрализации. А как показала практика прошедших реформ – любая децентрализация у нас лучше централизации", – резюмирует эксперт.
Напомним, Денис Шмыгаль приоткрыл карты, рассказав, какие счета в платежках за отопление стоит ожидать украинцам в зимний период. Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что Кабинет министров поможет местному самоуправлению, закроет вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава правительства написал у себя в Facebook.
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