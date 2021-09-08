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Шмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление в зимний период

В правительстве уверяют, что оснований для повышения тарифов нет

сегодня, 17:45
Автор:

Кравцев Сергей

Глава правительства Денис Шмыгаль приоткрыл карты, рассказав, какие счета в платежках за отопление стоит ожидать украинцам в зимний период. Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что Кабинет министров поможет местному самоуправлению, закроет вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава правительства написал у себя в Facebook.

Шмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление в зимний период

Денис Шмыгаль. Фото: EPA

По словам Дениса Шмыгаля, "Нафтогаз" выступает с предложением продавать газ теплокоммунэнерго по 7 грн 42 коп. за кубометр. Эта цена позволяет руководителям местных громад не повышать тарифы этой зимой. Следовательно, при поддержке центральной власти местное самоуправление имеет все основания не повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Денис Шмыгаль также дал понять, что правительство будет внимательно мониторить ситуацию с тарифами отдельно по каждой области и следить за тем, чтобы местные власти не пытались "играть на цене". 

Отметим, выступая во время заседания правительства Денис Шмыгаль заявил, что действия Москвы с ценообразованием на газ привели к тому, что цены на голубое топливо перевалили за 20 тысяч гривен за 1000 кубометров, что есть новым рекордом.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава правительства Денис Шмыгаль публично заявил, что тарифы на отопление и горячую воду больше не контролируются правительством Украины. Теперь это прерогатива местных властей. С модернизацией теплокоммунэнерго Кабмин поможет, но дальше за цены отвечают мэры городов.

Также читайте на "Комментариях" — Денис Шмыгаль обратился к учителям с личной просьбой.


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Источник: https://www.facebook.com/106754767558402/posts/414059036827972/
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