Шмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление в зимний период

Глава правительства Денис Шмыгаль приоткрыл карты, рассказав, какие счета в платежках за отопление стоит ожидать украинцам в зимний период. Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что Кабинет министров поможет местному самоуправлению, закроет вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава правительства написал у себя в Facebook.

Денис Шмыгаль. Фото: EPA

По словам Дениса Шмыгаля, "Нафтогаз" выступает с предложением продавать газ теплокоммунэнерго по 7 грн 42 коп. за кубометр. Эта цена позволяет руководителям местных громад не повышать тарифы этой зимой. Следовательно, при поддержке центральной власти местное самоуправление имеет все основания не повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Денис Шмыгаль также дал понять, что правительство будет внимательно мониторить ситуацию с тарифами отдельно по каждой области и следить за тем, чтобы местные власти не пытались "играть на цене".

Отметим, выступая во время заседания правительства Денис Шмыгаль заявил, что действия Москвы с ценообразованием на газ привели к тому, что цены на голубое топливо перевалили за 20 тысяч гривен за 1000 кубометров, что есть новым рекордом.

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