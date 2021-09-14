Энергетическое оружие в руках РФ: как Украине улучшить положение после сертификации "Северного потока-2"

Немецкий национальный регулятор — Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) — получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода "Северный поток-2", документы на ее сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы.

Северный поток-2 - Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как события могут развиваться дальше, а также, как Украина может улучшить свое положение.

Российский монополист не соблюдает правил рынка ЕС и влияет на ситуацию с ценами на газ в Европе

Директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский уверяет, что "Нафтогаз" предоставляет европейским партнерам в Берлине и Брюсселе все необходимые аргументы для того, чтобы компания Nord Stream-2 AG не была сертифицирована как оператор "Северного потока-2".

"Впрочем, если немецкий регулятор сертифицирует эту компанию как оператора, мы будем отстаивать нашу позицию в суде. Вторым истцом будут наши польские коллеги, – отмечает Максим Билявский. – В то же время, мы продолжаем настаивать на введении США санкций против Nord Stream-2 AG, которая является дочерней компанией Газпрома".

По словам Максима Билявского, российский монополист не соблюдает правил рынка ЕС и влияет на ситуацию с ценами на газ в Европе.

Если бы не было транзита через Украину, всё было бы еще хуже с ценой на газ в Европе. А это серьезный момент

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что достройка СП-2 и запущенный процесс сертификации не были неожиданностью.

"Вопрос в том – как будет проходить процесс сертификации. Россия и Германия заинтересованы, чтобы это прошло как можно быстрее. У нас и наших союзников, как та же Польша, задача, чтобы вопрос сертификации проходил в рамках Третьего энергопакета ЕС. А он предусматривает, что одна компания не может добывать, продавать и транспортировать газ. То есть – добиться только 50%, а не полной загрузки СП-2. Можно использовать те же слова канцлера Германии Меркель, которая во время визита в Киеве подтвердила, что на СП-2 должен распространяться Третий энергопакет", – отмечает Игорь Петренко.

По его мнению, "Газпром" может попытаться обойти это. К примеру, заявить, что продажа определенных объемов газа будут осуществляться не на территории Германии, а в нейтральных водах.

"Но всё это – определенное шулерство, манипуляции, на что мы должны обращать внимание, – уверен эксперт. – Плюс у нас есть возможность акцентировать на ситуации, происходящей сейчас на европейском газовом рынке. "Газпром" специально создает дефицит газа, ограничивает поставки. Цена за тысячу кубов превысила 700 долларов и продолжает бить рекорды. Тем самым россияне давят на ЕС, чтобы сертификация СП-2 проходила как можно быстрее. Мы апеллируем к тому, что говорили президент Зеленский, глава МИД Кулеба, представители Офиса президента: СП-2 – это энергетическое оружие в руках РФ. И она открыто это показывает, используя имеющийся инструментарий с целью давить и продавливать свои интересы".

Игорь Петренко отмечает, что у Федерального агентства по сетям есть четыре месяца на рассмотрение документов. Потом, если они будут утверждены (а так, скорее всего, и произойдет), их будет рассматривать Еврокомиссия. И именно ее решение, в частности касательно обязательного исполнения условий Третьего энергопакета, станет ключевым.

"Еще один механизм, который стоило бы использовать – наше антимонопольное законодательство. Как Польша в свое время делала по газопроводу OPAL (наземное продолжением первой очереди "Северного потока", соединяющее его с газопроводной системой в Чехии), добившись, чтобы "Газпром" использовал его лишь на 50%. Нужно более плотно работать с партнерами, теми странами, которые выступают против СП-2. И как бы ни парадоксально это звучало – с теми же США, хоть они при президентстве Байдена значительно ослабили давление на этот проект", – считает эксперт.

Отдельный трек – транзит газа через Украину. Тут, по мнению Игоря Петренко, нужно заручаться поддержкой наших партнеров.

"Сложная задача. Скорее всего, лишь после выборов в Германии и РФ будут какие-то подвижки, – говорит эксперт. – Думаю, есть смысл связывать вопрос сертификации СП-2 с транзитом через Украину и теми объемами, которые могут сохраниться даже после истечения в конце 2024-го нынешнего пятилетнего контракта с "Газпромом". Если бы не было транзита через нас, всё было бы еще хуже с ценой на газ в Европе. А это серьезный момент. Нет возможности закачать достаточные объемы в подземные хранилища. А если у нас будет жесткая зима, проблема будет для всех, не только для Украины".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская сторона нашла причины для остановки "Северного потока-2".





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