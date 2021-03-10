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Шмыгаль: Чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис

Премьер заверил, что Украина закупает исключительно безопасные препараты для вакцинации

сегодня, 15:21
Автор:

Лиза Снисар

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис в Украине. Такое мнение премьер выразил в ходе заседания Кабинета министров 10 марта.

Шмыгаль: Чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

Также глава правительства заверил, что Украина закупает исключительно безопасные препараты для вакцинации украинцев.

"Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины", — заявил Шмыгаль.

Он заверил, что эти препараты признали передовые страны мира. Премьер отметил, что вакцина от AstraZeneca — Serum Institute, которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира.

Напомним, что до этого Денис Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране. Премьер отметил, что на сегодня в большинстве регионов страны действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. При этом премьер отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены карантинными ограничениями.

Также премьер заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса Covid-19, а больницы уже обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом. 

Кроме этого, Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от 15 до 20 долларов. Глава правительства отметил, что Covid-вакцина будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PFS-zFyIr_8&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD
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