Шмыгаль: Чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис в Украине. Такое мнение премьер выразил в ходе заседания Кабинета министров 10 марта. Денис Шмыгаль - фото из открытых источников Также глава правительства заверил, что Украина закупает исключительно безопасные препараты для вакцинации украинцев.

"Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины", — заявил Шмыгаль. Он заверил, что эти препараты признали передовые страны мира. Премьер отметил, что вакцина от AstraZeneca — Serum Institute, которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира.

Напомним, что до этого Денис Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране. Премьер отметил, что на сегодня в большинстве регионов страны действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. При этом премьер отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены карантинными ограничениями. Также премьер заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса Covid-19, а больницы уже обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом. Кроме этого, Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от 15 до 20 долларов. Глава правительства отметил, что Covid-вакцина будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа.

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