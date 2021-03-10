Шмыгаль: Чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис

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Лиза Снисар
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис в Украине. Такое мнение премьер выразил в ходе заседания Кабинета министров 10 марта.
Денис Шмыгаль - фото из открытых источников
Также глава правительства заверил, что Украина закупает исключительно безопасные препараты для вакцинации украинцев.
Он заверил, что эти препараты признали передовые страны мира. Премьер отметил, что вакцина от AstraZeneca — Serum Institute, которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира.
Напомним, что до этого Денис Шмыгаль заявил, что Украина подошла к третьей волне пандемии Covid-19. В связи с этим существует угроза введения повторного локдауна в стране. Премьер отметил, что на сегодня в большинстве регионов страны действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. При этом премьер отметил, что не хотел бы возвращать жесткий локдаун, поскольку люди и бизнес уже истощены карантинными ограничениями.
Также премьер заявил, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса Covid-19, а больницы уже обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.
Кроме этого, Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от 15 до 20 долларов. Глава правительства отметил, что Covid-вакцина будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью вакцины от гриппа.
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