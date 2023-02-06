Серия увольнений и планы по отставке Резникова: почему кадровые изменения происходят именно сейчас

Решение об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины, слухи о чем активизировались после череды скандалов в МО, подтвердились. По словам главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, логика войны диктует, что силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Потому Резникова намерены сделать министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а на его место назначить руководителя Главного управления разведки Министерства обороны (МО) Кирилла Буданова. В планах – назначить полноценными (без и.о.) руководителями СБУ Василия Малюка, а – Игоря Клименко. Как оцениваете грядущие кадровые изменения? Почему происходят именно сейчас? Каков шанс, что кандидатуры пройдут через Раду? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Алексей Резников. Фото: DW

Власть пытается через кадровые перестановки убедить и западных партнеров, и украинское общество, что со всеми случаями коррупции у нас нещадно борются

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник уверен, что кадровые перемены, решения по которым ожидаются в ближайшие дни, являются следствием коррупционных скандалов вокруг МО, Минрегиона и так далее. Это, напоминает он, стало мейнтсримом последних недель в Украине.

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"Данный информационный скандал нанес урон репутации нашим руководителям за рубежом. И это на фоне ситуации, когда поддержка со стороны Запада — военная, финансовая — критически важна для нас, чтобы продолжать борьбу против преступной российской агрессии", – подчеркивает эксперт.

Пострадала, по его словам, репутация руководства страны и внутри украинского общества. Социология показывает, что тотальное большинство украинцев резко возмущены даже намеками на коррупцию в МО в нынешней ситуации. 85% помогают ВСУ. И любое разворовывание денег, направленных на нашу армию, чувствительно бьет по общественным настроениям.

"Власть пытается через кадровые перестановки, через волну обысков и подозрений, которую запустили силовые структуру, ориентированные на Офис президента (СБУ, ГБР, БЭБ), убедить и западных партнеров, и украинское общество, что со всеми случаями коррупции у нас нещадно борются. Но социологические замеры показывают, что первый этап такого показательного антикоррупционного наступления оказался не вполне убедительным. В итоге власть вынуждена идти на серьезные кадровые перестановки, – поясняет Руслан Бортник. – В том числе, убирая с поста министра МО Резникова – с возможным его переводом в главы Минюста или Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, а то и замом главы ОП (поскольку голосов за его назначение в некое новое министерство в парламенте, похоже, не хватает). Видим попытку сохранить этого важного для президента члена команды. При этом попытаться нивелировать критику в адрес МО".

Что касается Клименко (в главы МВД) и Малюка (в главы СБУ), они доказали свою эффективность, акцентирует директор УИП. Оба являются характерными представителями силового блока, военной среды. Имеют длинную историю работу в соответствующих структурах. И их назначение министрами без приставки и.о. – вполне логичный шаг. Который, в том числе, означает, что ОП сохраняет контроль над важнейшими силовыми структурами, подчеркивает эксперт.

"Вероятное назначение Буданова главой МО (если удастся решить вопрос, что на этом посту должен пребывать не военный, а гражданский) – немного другая история. Буданов примечателен тем, что еще до начала широкомасштабного российского вторжения говорил о том, что оно точно будет. Даже идя вопреки тому, что тогда продуцировали органы власти Украины. Этот человек пользуется высоким уровнем доверия у западных партнеров. И его вероятное назначение министром обороны должно, по идее, убедить их, что коррупции в МО больше не будет. Но это означает и усиление западных партнеров на Минобороны Украины, где ранее доминировал ОП, – поясняет Руслан Бортник. – Как следствие, вероятно формирования военно-политического союза между Будановым и главкомом ВСУ генералом Залужным – двумя очень весомыми, в том числе информационно, фигурами. Что в конечном итоге, во время следующих выборов, может создать проблемы для Зеленского и нынешней партии власти".

Эксперт предполагает, что кандидатуры Клименко, Малюка и Буданова пройдут через ВР. А вот назначение Резникова любым министром будут сопряжено с огромными трудностями. И без личного вмешательства президента – вряд ли состоится. В итоге Резников точно лишится своей должности, но может получить пост либо в дипломатическом корпусе, либо в ОП, считает Руслан Бортник.

Атаковать эффективного министра обороны из-за того, что какой-то из его замов проворовался – не выход

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, должен быть понятен механизм оценивания работы членов правительства.

"После каждой отставки возникает вопрос – за что? Чего он не выполнил? Это демотивирует Кабмин в целом. Когда без весомой причины какого-то министра отправляют в отставку, его коллеги думают – так могут завтра поступить и со мной? Мне нужно в полную силу работать или нет? Горизонт планирования у меня — год, полгода, месяц, день? Я поддерживаю и Резникова, и Буданова, мне кажется — оба сейчас на своем месте", – отмечает эксперт.

Он поясняет:

"Отставка Резникова именно сейчас, когда он наладил контакт с другими министрами обороны в формате "Рамштайн", с которым есть продуктивный диалог со стороны наших партнеров, — не лучшая идея. Вводить кого-то нового, заново его всем представлять, заново выстраивать связи – это время. А у нас его, учитывая массированное наступление, которое готовит и уже частично проводит РФ, мало, она для нас – драгоценно".

Борис Тизенгаузен думает, что все кадровые предложения пройдут через ВР. Хоть вопросы, конечно, будут.

"Уже видно, как активизировалась оппозиция. При этом атака на министра обороны сейчас, хоть в МО и выявлены факты коррупции (которая там всегда была), всё ведомство – это явно опрометчиво. Конечно, мы должны бороться с коррупцией, нет благоприятного или неблагоприятного времени для этого, – отмечает политтехнолог. – Но атаковать эффективного министра обороны из-за того, что какой-то из его замов проворовался – не выход. Так можно и весь Кабмин убирать, и всё военно-политическое руководство страны. И кому это будет на руку?".

Стоит отметить, что уже сегодня с утра Давид Арахамия уточнил, что ожидается назначение глав МВД и СБУ. Что касается кадровых изменений в сфере обороны, то в течение этой недели они не произойдут.

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