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Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает Верховный главнокомандующий ,-Резников

Министр подчеркнул, что только после решения Зеленского он будет "принимать те или иные решения"

сегодня, 20:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава Минобороны Украины Алексей Резников и дальше работает в составе президентской команды, его дальнейшая деятельность зависит от решения, которое примет Владимир Зеленский.

Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает Верховный главнокомандующий ,-Резников

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Об этом заявил сам руководитель оборонного министерства Алексей Резников во время своей пресс-конференции, информирует "Укринформ".


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"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение быть мне министром обороны или нет принимает один человек – Верховный главнокомандующий – президент Украины Владимир Зеленский. По Конституции он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает" – отметил глава украинского Минобороны.

Министр подчеркнул, что только после решения Зеленского он будет "принимать те или иные решения". В дальнейшем чиновник будет работать там, где предоставит ему предложение глава государства.

"Я в команде буду делать все необходимое для нашей победы. Моя специализация как юриста позволяет мне думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит нам не просто победить в войне, но и наказать потом военно-политическое руководство РФ" , – убежден Резников.

Глава Минобороны резюмировал, что в случае собственного увольнения будет поддерживать другое должностное лицо, которое возглавит Министерство и при необходимости будет предоставлять преемнику советы и консультации. Еще он лично  представит его своим коллегам, возглавляющим оборонные министерства, потому что с ними настроил личную коммуникацию "на уровне телефона, без протоколов, без всего".

При этом в украинских СМИ появилась информация, что Алексея Резникова могут уволить, а возглавит Министерство обороны нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников заявил, что полномасштабную войну с Россией можно было избежать: что нужно было сделать.





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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3665857-reznikov-podast-u-vidstavku-akso-prezident-uhvalit-take-risenna.html
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