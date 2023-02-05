Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает Верховный главнокомандующий ,-Резников

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Лиля Воробьева
Глава Минобороны Украины Алексей Резников и дальше работает в составе президентской команды, его дальнейшая деятельность зависит от решения, которое примет Владимир Зеленский.
Алексей Резников (фото из открытых источников)
Об этом заявил сам руководитель оборонного министерства Алексей Резников во время своей пресс-конференции, информирует "Укринформ".
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"Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение быть мне министром обороны или нет принимает один человек – Верховный главнокомандующий – президент Украины Владимир Зеленский. По Конституции он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает" – отметил глава украинского Минобороны.
Министр подчеркнул, что только после решения Зеленского он будет "принимать те или иные решения". В дальнейшем чиновник будет работать там, где предоставит ему предложение глава государства.
"Я в команде буду делать все необходимое для нашей победы. Моя специализация как юриста позволяет мне думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит нам не просто победить в войне, но и наказать потом военно-политическое руководство РФ" , – убежден Резников.
Глава Минобороны резюмировал, что в случае собственного увольнения будет поддерживать другое должностное лицо, которое возглавит Министерство и при необходимости будет предоставлять преемнику советы и консультации. Еще он лично представит его своим коллегам, возглавляющим оборонные министерства, потому что с ними настроил личную коммуникацию "на уровне телефона, без протоколов, без всего".
При этом в украинских СМИ появилась информация, что Алексея Резникова могут уволить, а возглавит Министерство обороны нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников заявил, что полномасштабную войну с Россией можно было избежать: что нужно было сделать.
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