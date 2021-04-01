Выборы в Харькове: у кого больше всего шансов занять кресло мэра

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Таисия Ерохина
Верховная Рада одобрила проект постановления о
назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на воскресенье,
31 октября, 2021 года. Учитывая "зарубу", которая произошла на довыборах
в Раду в 87-м округе (Ивано-Франковская обл.), можно не сомневаться, что и
за первую столицу Украины бой будет не шуточный. "Комментарии" узнали у
экспертов, какие методы может использовать партия власти, чтобы "взять
Харьков", какие технологии и "договорняки" могут пойти в ход и каковы шансы
претендентов.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Александр Савченко
отмечает: "Центральная власть никакого отношения к "бою" за Харьков иметь не
будет. Она не за данным игорным столом".
По словам эксперта, есть три претендента,
которые имеют реальные шансы. И все трое – уроженцы Харькова.
"Первый – секретарь Харьковского горсовета,
врио городского головы Игорь Терехов. Причем говорим "Терехов", а подразумеваем
– глава МВД Арсен Аваков. Да, он тоже власть – но не совсем та, которую
называют Зе-команда. Аваков имеет собственное видение развития Украины. А также
возможность и намерение развивать собственную повестку. Как те же его заявления
о русском языке, о планах по освобождению Донбасса. Имеет он и собственную
группу нардепов в Верховной Раде. Со своими программой и тезисами. Есть у него
и группа симпатиков в Кабмине. Есть опыт руководства данным регионом – он был
председателем Харьковской ОГА в 2005-2010 гг. Так что у Авакова, который
узнаваем в Харькове, имеет поддержку ВР и Кабмина, имеется полный карт-бланш,
который необходим, чтобы серьезно бороться за кресло мэра. Но ему это не надо,
потому что нынешний министерский пост – это куда большие полномочия. Потому "от
Авакова" будет идти Терехов. Но ему нужно еще набрать электоральные
узнаваемость и вес", — подчеркивает Александр Савченко.
Вторым игроком в этой партии будет, по словам
эксперта, бизнесмен, меценат, нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман.
"У него есть узнаваемость, есть желание и
огромная необходимость баллотироваться, — поясняет Александр Савченко. — В
регионе сосредоточена его ментальная жизнь, он там живет. Там же его бизнес,
который находится под искусственно создаваемой властями угрозой. Речь о
прекращении договоров аренды и так далее, о ситуации вокруг ТЦ Барабашово. О
возможности развивать сопутствующий бизнес — эко-парк, его отдушину. Но без
лояльности областных властей, при постоянных атаках городских властей – проект
становится обузой, а должен быть в радость. Так что у Фельдмана шансы не очень.
Нет лобби в депутатском корпусе, даже есть проблемы, учитывая его нахождение в
ОПЗЖ. Нет поддержки в Кабмине. Нет поддержки у городских властей Харьков и
областных – ставленников центра".
Третьим реальный игроком эксперт называет
экс-нардепа, бывшего мэра Харькова (2006-2010 гг), и бывшего главу Харьковской
ОГА (2010-2014 гг) Михаила Добкина.
"В базовом регионе он имеет очень хорошую
узнаваемость. Плюс — позитивный опыт развития региона во времена, которые
жители Харькова вспоминают с упоением. Имеет Добкин и желание, и поддержку
харьковчан — как человек, который не менял электоральных взглядов (харьковчане
это любят), как человек, обижаемый властью (а харьковчане уважают, что не
"прогибается"). Но у Добкина нет поддержки в ВР, он даже не депутат сейчас. Нет
поддержки и в Кабмине. И всё же он может собрать фулл хаус, благодаря поддержке
других участников, влияющих на политику в регионе", — подчеркивает Александр
Савченко.
Других реальный претендентов на "харьковский
престол" он на данный момент не видит.
"И ни один из этих игроков реального отношения
к Зе-команде не имеет. Так что "слуги" могут только поддержать Терехова — под
гарантии его управляемости и лояльности от Арсена Авакова", — резюмирует
экспрет.
Заместитель директора Украинского института
политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что в Харькове ситуация
будет несколько иная, нежели в печально известном 87-м округе на
Ивано-Франковщине, где до сих пор подчитывают голоса, пытаясь определить, кто
победил – ставленник "Слуги народа" Василий Вирастюк или Александр Шевченко
("За будущее"), а то и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода").
"Вряд ли кто-то в Харькове будет идти от
"слуг". Или же выдвинут откровенно слабую фигуру, как на прошедших 28 марта
довыборах в 50-м округе на Донетчине, где кандидат от СН занял лишь пятое
место, — отмечает Кирилл Молчанов. – Так что, скорее всего, партия власти будет
негласно поддерживать Терехова. И ставить на него".
Ключевым оппонентом Терехова эксперт считает
Добкина. Интрига, по его словам, лишь в том, пойдет Добкин как самовыдвиженец
или будет выдвинут от какой-то политсилы.
"Очевидно, что идейно и ментально он близок к
ОПЗЖ. Интересно, решится ли эта политсила поставить на него или будет, как в
прошлый раз, двигать Фельдмана", — размышляет Кирилл Молчанов.
По его мнению, админресурс – и местный, и
центральный, будет работать на Терехова.
"А чтобы сбивать Добкина, власть будет
пытаться натянуть на него санкции. У них такой механизм через СНБО все чаще
задействуется по отношению к оппонентам. Шанс у Добкина есть. Но, как видим,
власть действует по беспределу — и может просто под надуманным предлогом снять
его с выборов", — прогнозирует эксперт.
Ранее эксперты подвели первые итоги
довыборов в Раду и назвали лидеров.
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