Выборы в Харькове: у кого больше всего шансов занять кресло мэра

Верховная Рада одобрила проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на воскресенье, 31 октября, 2021 года. Учитывая "зарубу", которая произошла на довыборах в Раду в 87-м округе (Ивано-Франковская обл.), можно не сомневаться, что и за первую столицу Украины бой будет не шуточный. "Комментарии" узнали у экспертов, какие методы может использовать партия власти, чтобы "взять Харьков", какие технологии и "договорняки" могут пойти в ход и каковы шансы претендентов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Центральная власть никакого отношения к "бою" за Харьков иметь не будет"

Политический эксперт Александр Савченко отмечает: "Центральная власть никакого отношения к "бою" за Харьков иметь не будет. Она не за данным игорным столом".

По словам эксперта, есть три претендента, которые имеют реальные шансы. И все трое – уроженцы Харькова.

"Первый – секретарь Харьковского горсовета, врио городского головы Игорь Терехов. Причем говорим "Терехов", а подразумеваем – глава МВД Арсен Аваков. Да, он тоже власть – но не совсем та, которую называют Зе-команда. Аваков имеет собственное видение развития Украины. А также возможность и намерение развивать собственную повестку. Как те же его заявления о русском языке, о планах по освобождению Донбасса. Имеет он и собственную группу нардепов в Верховной Раде. Со своими программой и тезисами. Есть у него и группа симпатиков в Кабмине. Есть опыт руководства данным регионом – он был председателем Харьковской ОГА в 2005-2010 гг. Так что у Авакова, который узнаваем в Харькове, имеет поддержку ВР и Кабмина, имеется полный карт-бланш, который необходим, чтобы серьезно бороться за кресло мэра. Но ему это не надо, потому что нынешний министерский пост – это куда большие полномочия. Потому "от Авакова" будет идти Терехов. Но ему нужно еще набрать электоральные узнаваемость и вес", — подчеркивает Александр Савченко.

Вторым игроком в этой партии будет, по словам эксперта, бизнесмен, меценат, нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман.

"У него есть узнаваемость, есть желание и огромная необходимость баллотироваться, — поясняет Александр Савченко. — В регионе сосредоточена его ментальная жизнь, он там живет. Там же его бизнес, который находится под искусственно создаваемой властями угрозой. Речь о прекращении договоров аренды и так далее, о ситуации вокруг ТЦ Барабашово. О возможности развивать сопутствующий бизнес — эко-парк, его отдушину. Но без лояльности областных властей, при постоянных атаках городских властей – проект становится обузой, а должен быть в радость. Так что у Фельдмана шансы не очень. Нет лобби в депутатском корпусе, даже есть проблемы, учитывая его нахождение в ОПЗЖ. Нет поддержки в Кабмине. Нет поддержки у городских властей Харьков и областных – ставленников центра".

Третьим реальный игроком эксперт называет экс-нардепа, бывшего мэра Харькова (2006-2010 гг), и бывшего главу Харьковской ОГА (2010-2014 гг) Михаила Добкина.

"В базовом регионе он имеет очень хорошую узнаваемость. Плюс — позитивный опыт развития региона во времена, которые жители Харькова вспоминают с упоением. Имеет Добкин и желание, и поддержку харьковчан — как человек, который не менял электоральных взглядов (харьковчане это любят), как человек, обижаемый властью (а харьковчане уважают, что не "прогибается"). Но у Добкина нет поддержки в ВР, он даже не депутат сейчас. Нет поддержки и в Кабмине. И всё же он может собрать фулл хаус, благодаря поддержке других участников, влияющих на политику в регионе", — подчеркивает Александр Савченко.

Других реальный претендентов на "харьковский престол" он на данный момент не видит.

"И ни один из этих игроков реального отношения к Зе-команде не имеет. Так что "слуги" могут только поддержать Терехова — под гарантии его управляемости и лояльности от Арсена Авакова", — резюмирует экспрет.

"Ключевой оппонент Терехова – Добкин"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что в Харькове ситуация будет несколько иная, нежели в печально известном 87-м округе на Ивано-Франковщине, где до сих пор подчитывают голоса, пытаясь определить, кто победил – ставленник "Слуги народа" Василий Вирастюк или Александр Шевченко ("За будущее"), а то и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода").

"Вряд ли кто-то в Харькове будет идти от "слуг". Или же выдвинут откровенно слабую фигуру, как на прошедших 28 марта довыборах в 50-м округе на Донетчине, где кандидат от СН занял лишь пятое место, — отмечает Кирилл Молчанов. – Так что, скорее всего, партия власти будет негласно поддерживать Терехова. И ставить на него".

Ключевым оппонентом Терехова эксперт считает Добкина. Интрига, по его словам, лишь в том, пойдет Добкин как самовыдвиженец или будет выдвинут от какой-то политсилы.

"Очевидно, что идейно и ментально он близок к ОПЗЖ. Интересно, решится ли эта политсила поставить на него или будет, как в прошлый раз, двигать Фельдмана", — размышляет Кирилл Молчанов.

По его мнению, админресурс – и местный, и центральный, будет работать на Терехова.

"А чтобы сбивать Добкина, власть будет пытаться натянуть на него санкции. У них такой механизм через СНБО все чаще задействуется по отношению к оппонентам. Шанс у Добкина есть. Но, как видим, власть действует по беспределу — и может просто под надуманным предлогом снять его с выборов", — прогнозирует эксперт.

Ранее эксперты подвели первые итоги довыборов в Раду и назвали лидеров.

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