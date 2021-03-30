Кира Рудик vs Сергей Притула: к чему ведет скандал в партии «Голос»

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Таисия Ерохина
Некоторые народные депутаты фракции
"Голос" обнародовали совместное заявление, в котором призывают
инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и
изменить устав. Среди прочего нынешнее руководство партии и фракции обвинили в
подковерных переговорах о вхождении в коалицию с "Слугой народа" и в
попытке ослабить антикоррупционные органы. "Комментарии" узнали у экспертов, что
ждет "Голос", кто и почему раскалывает и без того значительно
ослабевшую партию, а также – куда могут перейти некоторые представители этой
политсилы и будет ли попытка создать что-то новое.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор Агентства моделирования ситуаций
Виталий Бала поясняет, что "Голос", как фактически все политические партии,
которые создавались в Украине после обретения независимости, является партией
вождистского типа. И выстраивали ее не столько вокруг идей, сколько вокруг
определенной персоны. В данном случае – лидера "Океана Ельзи" Святослава
Вакарчука.
"Партию создавалась под конкретного человека,
у которого есть мощная поддержка. Вокруг него собрались люди, придумали
название (понятно ведь, что "Голос" — это под Вакарчука, а без него название
уже теряет смысл, потому как своего голоса у партии нет) и решили, что это –
партия. Что они теперь могут заниматься политикой. Но после того, как Вакарчук
вышел из партии и сложил мандат, будущее политпроекта оказалось под вопросом. И
сейчас этот вопрос встал ребром", — отмечает Виталий Бала.
В конфронтацию вошли руководство партии (Кира
Рудык) и фракции (Ярослав Железняк) и с десяток близких им нардепов – и
примерно столько же противников (в том числе Соломия Бобровская, Роман
Лозинский, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин), которые подписали заявление с
критикой нынешних "рулевых". Причем против руководства "Голоса" якобы выступает
артист Сергей Притула, который сумел завести ряд представителей партии в
Киевраду, но мэрские выборы проиграл.
"Сами по себе нынешние нардепы от "Голоса"
вряд ли смогли бы пройти в парламент. А вот у Притулы, которого пытались как
фронтеменом использовать на выборах в Киеве, шансы есть. Как есть и слухи, что
он намерен делать некий свой проект. И перспективы у партии под Притулу –
имеются. Но только если будет конкретное позиционирование, понятные для
общества посылы, а не за всё хорошее против всего плохого – как у нынешнего
"Голоса". В данный момент этот проект — ни рыба, ни мясо. Не могут выбрать –
умные они или красивые. Потому и ведутся переговоры с нынешней властью, что не
устраивает часть "Голоса". В этом ситуации та группа, которая выступила против
такой "кулуарщины", если четко обозначит те пункты, которые отстаивает, имеет
больше шансов на дальнейшее политическое будущее, — считает Виталий Бала. – Но
"стартануть" они смогут лишь в проекте с тем же Притулой. И, скорее всего,
ребрендинг "Голосу" уже не поможет. Как и "партийный переворот". Нужна новая
партия, четкая идеология".
Политический эксперт Светлана Кушнир
комментирует ситуацию следующим образом: "Можно поиграть в тавтологию, что
партия "Голос" утратила голос так же, как ее партруководство инстинкт
самосохранения. Можно, но не буду... Дважды ходок в Верховную Раду и дважды из
нее ушедший Святослав Вакарчук вряд ли сможет просто посоветовать парламентарию
(по совместительству — главе партии) Кире Рудык держать хвост по ветру. А зря.
Ведь фракция "Голос" думала, что у них — "золотая акция" и все их
"хотелки" будут устраивать власть, крепить внутреннюю дисциплину партийцев. Но
всё получилось с точностью наоборот".
По мнению Светланы Кушнир, можно с пеной у рта
спорить и тыкать пальцами в тех нардепов, кто поддержал законопроект про
регуляцию работы глав НАБУ и ГБР. Сути это не меняет.
"Раскол явный, очевидный, уже колющий глаза.
"Золотой акции" нет и в помине. Но есть дележка кресла главы партии. И это
важно, потому что в случае досрочных выборов, по закону, окружные избирательные
комиссии и участковые избирательные комиссии формируются из партий, которые
были представлены в последнем созыве парламенте, перешагнув 5% барьер. А мы же
понимаем, что кто считает на выборах, тот и прав ( 87 округ на
Ивано-Франковщине, где до сих пор идет подсчет голосов после довыбров 28 марта,
вам в пример). Кроме того, партия еще и получает из бюджета Украины
финансирование на свою организационную деятельность. Есть за что конфликтовать
— деньги и власть", — поясняет политэксперт.
Светлана Кушнир обращает внимание, что Кира
Рудык очень авторитарна, а это либералам "Голоса" не по душе. Но и остаться
неприкаянными при условно возможном переформатировании большинства в Раде
нардепы-"голосята", по ее словам, не хотят.
"Развал неизбежен, — предрекает политэксперт.
— Успеют ли Рудык и Железняк взять под контроль основной пул "Голоса" — пока
под вопросом. Но то, что у многих "отщепенцев" желание уйти в другие
группы и фракции растет пропорционально амбициями партруководства (а с ним и
безумных требований не голосовать за нужные законы, абы только насолить
оппонентам) — явный факт".
Ранее эксперты пояснили, какую роль для партии
"Голос" сыграли Притула
и Вакарчук.
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