Кира Рудик vs Сергей Притула: к чему ведет скандал в партии «Голос»

Некоторые народные депутаты фракции "Голос" обнародовали совместное заявление, в котором призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. Среди прочего нынешнее руководство партии и фракции обвинили в подковерных переговорах о вхождении в коалицию с "Слугой народа" и в попытке ослабить антикоррупционные органы. "Комментарии" узнали у экспертов, что ждет "Голос", кто и почему раскалывает и без того значительно ослабевшую партию, а также – куда могут перейти некоторые представители этой политсилы и будет ли попытка создать что-то новое.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Перспективы у партии под Притулу – имеются"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поясняет, что "Голос", как фактически все политические партии, которые создавались в Украине после обретения независимости, является партией вождистского типа. И выстраивали ее не столько вокруг идей, сколько вокруг определенной персоны. В данном случае – лидера "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука.

"Партию создавалась под конкретного человека, у которого есть мощная поддержка. Вокруг него собрались люди, придумали название (понятно ведь, что "Голос" — это под Вакарчука, а без него название уже теряет смысл, потому как своего голоса у партии нет) и решили, что это – партия. Что они теперь могут заниматься политикой. Но после того, как Вакарчук вышел из партии и сложил мандат, будущее политпроекта оказалось под вопросом. И сейчас этот вопрос встал ребром", — отмечает Виталий Бала.

В конфронтацию вошли руководство партии (Кира Рудык) и фракции (Ярослав Железняк) и с десяток близких им нардепов – и примерно столько же противников (в том числе Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин), которые подписали заявление с критикой нынешних "рулевых". Причем против руководства "Голоса" якобы выступает артист Сергей Притула, который сумел завести ряд представителей партии в Киевраду, но мэрские выборы проиграл.

"Сами по себе нынешние нардепы от "Голоса" вряд ли смогли бы пройти в парламент. А вот у Притулы, которого пытались как фронтеменом использовать на выборах в Киеве, шансы есть. Как есть и слухи, что он намерен делать некий свой проект. И перспективы у партии под Притулу – имеются. Но только если будет конкретное позиционирование, понятные для общества посылы, а не за всё хорошее против всего плохого – как у нынешнего "Голоса". В данный момент этот проект — ни рыба, ни мясо. Не могут выбрать – умные они или красивые. Потому и ведутся переговоры с нынешней властью, что не устраивает часть "Голоса". В этом ситуации та группа, которая выступила против такой "кулуарщины", если четко обозначит те пункты, которые отстаивает, имеет больше шансов на дальнейшее политическое будущее, — считает Виталий Бала. – Но "стартануть" они смогут лишь в проекте с тем же Притулой. И, скорее всего, ребрендинг "Голосу" уже не поможет. Как и "партийный переворот". Нужна новая партия, четкая идеология".

" Золотой акции" нет и в помине. Но есть дележка кресла главы партии"

Политический эксперт Светлана Кушнир комментирует ситуацию следующим образом: "Можно поиграть в тавтологию, что партия "Голос" утратила голос так же, как ее партруководство инстинкт самосохранения. Можно, но не буду... Дважды ходок в Верховную Раду и дважды из нее ушедший Святослав Вакарчук вряд ли сможет просто посоветовать парламентарию (по совместительству — главе партии) Кире Рудык держать хвост по ветру. А зря. Ведь фракция "Голос" думала, что у них — "золотая акция" и все их "хотелки" будут устраивать власть, крепить внутреннюю дисциплину партийцев. Но всё получилось с точностью наоборот".

По мнению Светланы Кушнир, можно с пеной у рта спорить и тыкать пальцами в тех нардепов, кто поддержал законопроект про регуляцию работы глав НАБУ и ГБР. Сути это не меняет.

"Раскол явный, очевидный, уже колющий глаза. "Золотой акции" нет и в помине. Но есть дележка кресла главы партии. И это важно, потому что в случае досрочных выборов, по закону, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии формируются из партий, которые были представлены в последнем созыве парламенте, перешагнув 5% барьер. А мы же понимаем, что кто считает на выборах, тот и прав ( 87 округ на Ивано-Франковщине, где до сих пор идет подсчет голосов после довыбров 28 марта, вам в пример). Кроме того, партия еще и получает из бюджета Украины финансирование на свою организационную деятельность. Есть за что конфликтовать — деньги и власть", — поясняет политэксперт.

Светлана Кушнир обращает внимание, что Кира Рудык очень авторитарна, а это либералам "Голоса" не по душе. Но и остаться неприкаянными при условно возможном переформатировании большинства в Раде нардепы-"голосята", по ее словам, не хотят.

"Развал неизбежен, — предрекает политэксперт. — Успеют ли Рудык и Железняк взять под контроль основной пул "Голоса" — пока под вопросом. Но то, что у многих "отщепенцев" желание уйти в другие группы и фракции растет пропорционально амбициями партруководства (а с ним и безумных требований не голосовать за нужные законы, абы только насолить оппонентам) — явный факт".

Ранее эксперты пояснили, какую роль для партии "Голос" сыграли Притула и Вакарчук.

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