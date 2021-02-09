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Сергей Притула покинул руководство партии "Голос"

В партии дали комментарий

сегодня, 15:55
Автор:

Гриниченко Дима

Украинский юморист и бывший кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула перестал был членом руководства политической силы, однако продолжает свое сотрудничество с ней. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает издание "Гордон".

Сергей Притула покинул руководство партии "Голос"

Притула. Фото: Голос

По его словам, на последнем партийном съезде политический совет партии был переизбран. С того момента Притула перестал входить в руководство партии, однако он продолжает оставаться членом политсилы и сотрудничает с ней.

Юрчишин отметил, что Притула планирует работать с киевской ячейкой партии, которую он вел на местных выборах. Политик сказал, что Притула не прекращает общаться с партийным активом, а избрание нового руководства является обычной демократической процедурой.

Согласно уставу партии, предложения по составу партии подала её глава Кира Рудык, которая презентовала новое руководство партии. 

В начале февраля появилась информация о том, что Сергей Притула перестал быть заместителем главы партии "Голос". 

Сергей Притула баллотировался в мэры Киева от "Голоса" на местных выборах осенью 2020 года, где занял третье место с результатом более 7% голосов избирателей. Его обогнали экс-глава КГГА Александр Попов и действующий городской голова Виталий Кличко, который одержал победу в первом туре.

На досрочных парламентских выборах в июле 2019 года Притула баллотировался в Раду по списку "Голоса", однако ему не удалось набрать необходимое количество голосов. 

Притула также известен своей волонтерской деятельностью и помощью украинским военным в зоне конфликта на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько украинцев поддерживают отставку Зеленского.

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Источник: https://gordonua.com/news/politics/yurchishin-pritula-ne-vhodit-v-rukovodstvo-golosa-no-ostaetsya-chlenom-partii-1539189.html
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