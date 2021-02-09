Стало известно, сколько украинцев поддерживают отставку Зеленского

Согласно новым данным социологической службы "Центр Разумкова", практически половина украинцев хотела бы досрочного прекращения президентских полномочий действующего президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Таким образом отставку и проведение внеочередных выборов главы государства поддержали бы 48,8% респондентов, проголосовали бы против этого — 34,4%, а 16,8% опрошенным тяжело определиться.

Более того, согласно рейтингу доверия, обнародованному той же социологической службой, 36,9% респондентов в данный момент совсем не доверяют гаранту, в то время как 18,5 скорее доверяют.

В "Центре Разумкова" также обнародовали результаты опроса, из которых следует, что более половины украинцев, а именно 54,3% поддержали бы отставку правительства и 52,1% респондентов досрочное прекращения полномочий парламента и проведение досрочных выборов.

Известно, что исследование проводилось в период с 29 января до 3 февраля, и было опрошено 2019 респондентов со всех регионов страны. Сообщается, что погрешность исследования не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что накануне Киевский международный институт социологии провел очередной опрос среди населения Украины на тему доверия к политикам. Данный опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил скандального российского политтехнолога Игоря Шувалова для реанимации своего рейтинга, который опустился ниже 20%. Шувалов известен тем, что на президентских выборах 2004 года придумал технологию о том, что украинцы делятся на "три сорта".





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