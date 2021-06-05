Сергей Кривонос рассказал о своем увольнении из ВСУ

Сергей Кривонос уволен с ВСУ. Фото Facebook / Kryvonos Serhii

Генерал ВСУ и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос был уволен из рядов Вооруженных сил. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Сегодня, 5 июня, Кривонос опубликовал пост в социальной сети, в котором рассказал о своем увольнении, и о том, как это происходило. По словам Кривоноса, он был освобожден без рапорта, хоть сам и хотел продолжать служить государству. Однако ему буквально указали на дверь, сказав, что свободных мест нет. Хотя, по мнению уже бывшего сотрудника ВСУ, их там достаточно. Отметим, что срок службы Сергея Кривоноса составляет более 32 лет.

"Сотни учений, тысячи стрельб, сотни полевых выходов. Интересно и очень интересно!!!! Благодарю Господа, что дал мне судьбу и здоровье служить в элите Вооруженных Сил!!!!", — написал бывший зам. секретаря СНБО.

Свое увольнение Кривонос назвал началом нового этапа борьбы с реалиями беспредела, который творится в нашем государстве и, в том числе, в армии.

Напомним, что в декабре 2020 года Сергей Кривонос был уволен с должности заместителя Секретаря СНБО. Политики и коллеги Кривоноса предположили, что его увольнение напрямую связано с высказыванием в сторону Зеленского. Тогда президент заявил о всеобщей мобилизации в случае наступления российской армии на Украину, а в ответ на это Кривонос отметил, что украинский народ не является "пушечным мясом", и прежде чем призвать их на войну, нужно обучить тактикам ведения боя.

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