Кривонос прокомментировал свое увольнение с поста заместителя секретаря СНБО

Уже спустя час после того, как на сайте главы украинского государства появилась информация о том, что Сергей Кривонос уволен с должности заместителя Секретаря СНБО, политик сам прокомментировал данное событие. Кривонос рассказал, что на рассмотрении правительством находится проект законодательного акта о самообороне, в написании которого он принимал непосредственное участие. Экс-заместитель Секретаря СНБО сожалеет о том, что закон не был принят до его увольнения.

"Можно уволить с должности, но человека уволить из человека не уволить", — так заканчивает пост Сергей Кривонос, после чего благодарит Зеленского за "новогодний подарок".

Так, известно, что политики и блогеры связывают увольнение Сергея Кривоноса с должности после того, как политик публично раскритиковал речь Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае наступления российской армии на Украину. Он аргументировал свою критику тем, что перед тем, как призвать людей на войну, необходимо их обучить основам ведения боя, а не делать из народа Украины "пушечное мясо".





Ранее "Комментарии" писали о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский уволил с должности заместителя Секретаря РНБО Сергея Кривоноса. Соответствующий нормативный акт об увольнении политика был опубликован на сайте Офиса президента в 19.50.

Кроме того, порталу стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией в Украине будут воевать все – мобилизовать собираются и мужчин, и женщин. Заявление президента и возможность открытой войны с РФ проанализировали для портала "Комментарии" эксперты.





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