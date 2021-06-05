Какие законопроекты по олигархам анонсировали у Зеленского

Законопроект о борьбе с олигархами в Украине является политическим документом, а механизмы будут прописаны в других проектах законов. Об этом парламентском корреспонденту "Комментариев" Марии Гергелюк рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.



Депутат от партии "Слуга народа". Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит законопроект №5599 на следующей неделе, прогнозирует народный депутат Ирина Верещук.



"Механизм будет разработан в других законах. Мы должны разработать закон о лоббизме. Мы должны разработать антитрастовое законодательство. Мы понимаем, что вопрос демонополизации — это не вопрос этого закона. Мы не сможем преодолеть монополии, которые есть, а они есть — и в энергетической сфере, и в других сферах, а иногда целые государственные секторы монополизированы тем или иным олигархом", — отметила нардеп.

По ее словам, Антимонопольный комитет имеет все инструменты для борьбы с монополистами, но не пользуется этими возможностями. Поэтому законопроект об олигархах — вынужденный шаг для регулирования отношений между политиками, чиновниками и крупными промышленными и финансовыми группами.

"У нас достаточно инструментов и без этого закона, поэтому давайте не будем делать из него истину в последней инстанции, что он заработает и точно не будет олигархов. Так точно не произойдет, но как шаг, как процесс, я согласен, что такой закон нужен", — рассказала о своей позиции Верещук.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает вынести законопроект о борьбе с олигархами на всеукраинский референдум, если нардепы за него не проголосуют. После волны критики законопроекта глава государства обратился к украинцам и "экспертам по деолигархизации".

Ряд нардепов считают, что этот законопроект имеет только одну цель — усилить полномочия Зеленского. При этом президент настаивает, чтобы Верховная Рада приняла документ как можно скорее. Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что через две недели в парламенте зарегистрируют дополнительные законопроекты по борьбе с олигархами.

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