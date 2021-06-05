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Какие законопроекты по олигархам анонсировали у Зеленского

К президентскому законопроекту по борьбе с олигархами будут разработаны дополнительные, сообщили в партии "Слуга народа"

сегодня, 00:22
Автор:

Наталья Некрасова

Законопроект о борьбе с олигархами в Украине является политическим документом, а механизмы будут прописаны в других проектах законов. Об этом парламентском корреспонденту "Комментариев" Марии Гергелюк рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Какие законопроекты по олигархам анонсировали у Зеленского

Депутат от партии "Слуга народа". Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит законопроект №5599 на следующей неделе, прогнозирует народный депутат Ирина Верещук.

"Механизм будет разработан в других законах. Мы должны разработать закон о лоббизме. Мы должны разработать антитрастовое законодательство. Мы понимаем, что вопрос демонополизации — это не вопрос этого закона. Мы не сможем преодолеть монополии, которые есть, а они есть — и в энергетической сфере, и в других сферах, а иногда целые государственные секторы монополизированы тем или иным олигархом", — отметила нардеп.

По ее словам, Антимонопольный комитет имеет все инструменты для борьбы с монополистами, но не пользуется этими возможностями. Поэтому законопроект об олигархах — вынужденный шаг для регулирования отношений между политиками, чиновниками и крупными промышленными и финансовыми группами.

"У нас достаточно инструментов и без этого закона, поэтому давайте не будем делать из него истину в последней инстанции, что он заработает и точно не будет олигархов. Так точно не произойдет, но как шаг, как процесс, я согласен, что такой закон нужен", — рассказала о своей позиции Верещук.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает вынести законопроект о борьбе с олигархами на всеукраинский референдум, если нардепы за него не проголосуют. После волны критики законопроекта глава государства обратился к украинцам и "экспертам по деолигархизации".

Ряд нардепов считают, что этот законопроект имеет только одну цель — усилить полномочия Зеленского. При этом президент настаивает, чтобы Верховная Рада приняла документ как можно скорее. Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что через две недели в парламенте зарегистрируют дополнительные законопроекты по борьбе с олигархами.


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