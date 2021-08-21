Санкции против «Страны», Гужвы и Шариев: Зеленский подписал решение СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа касательно санкций против интернет-издания "Страна", его главного редактора Игоря Гужвы и пророссийских блогеров Анатолия и Ольги Шарий. Соответствующие указы размещены на сайте президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото - Сайт президента Украины

Кроме вышеперечисленных лиц, санкционные ограничения введены против аффилированных с Гужвой и Шариями людей — Анны Солнцевой, Аллы Бондаренко и Любви Лукашиной. Параллельно санкции наложены на активы, связанные с Шариями и Гужвой — это сайты изданий Шарий.net и Страна.ua. Провайдеры, которые предоставляют услуги доступа к интернету на территории Украины, должны заблокировать доступ к этим сайтам, а также к их страницам в социальных сетях.

Кроме того, Гужва и чета Шариев не смогут распоряжаться своим имуществом — оно также подпало под санкции.

Указ о введении санкций вступает в силу с момента своего опубликования.

Напомним, 20 августа СНБО ввел санкции против пророссийских пропагандистских журналистов Анатолия и Ольги Шарий, главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и собственного самого издания. Под санкции также угодил ряд связанных с ними лиц. Мнение экспертов по этому поводу — в публикации портала "Комментарии".

В Службе безопасности Украины, комментируя введение санкций против указанных лиц, заявили, что они распространяли в стране пророссийские нарративы.

Тем временем "Страна" оперативно перебралась на новый хостинг и продолжает работать. Что касается требований закрыть доступ к соцсетям издания, технически это невозможно без полной блокировки социальных сетей, в которых размещены аккаунты.

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