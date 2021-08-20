Санкции против Шария и Деркача: о чем говорит решение СНБО

В пятницу, 20 августа, состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины под руководством президента Владимира Зеленского. На нем был введен пакет санкций против ряда лиц, включая журналистов Ольгу и Анатолия Шарий, нардепа Андрея Деркача (американцами считается агентом российского влияния), главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы и других лиц. "Комментарии" попросили экспертов оценить это решение и объяснить, почему оно было принято именно сейчас.

СНБО ввел санкции против четы Шарий и Андрея Деркача. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Власть борется с "мягкой силой" РФ в Украине

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что принято абсолютно оправданное и резонное решение.

"По каждому фигуранту СБУ представлено широкое досье. Все они являются теми или иными персонами, которые осуществляют опосредованное влияние на информационное поле Украины в агрессивных интересах РФ, — подчеркивает эксперт. — Деркач — это реверанс перед визитом Зеленского в США, Шарии — это бесстыжее и примитивное оболванивание части граждан под соусом "независимого блогерства", Гужва — по мнению многих, замечен был также в информационных операциях РФ".

По мнению Олега Постернака, такое поведение президента и подконтрольного ему СНБО вписывается в сценарий полноформатной и многоуровневой борьбы с "мягкой силой" РФ в Украине, ее информационной инфраструктуры. При этом несет в себе угрозу медийной свободе, о чем часто говорят журналисты.

"Также всё больше политиков задаются вопросом о правовой стороне дела и перспективе судебной отмены решений СНБО", — отмечает Олег Постернак.

Теперь Украине требуется качественное расследование по олигарху Игорю Коломойскому

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко уверен, что сегодняшние решения СНБО — во многом являются четким сигналом патриотическому сегменту электората, с которым Зеленский пытается сблизиться с начала года, так и подготовка к визиту в США.

"Санкции по Деркачу во многом запоздалые. Намеки на необходимость продолжения американских санкций в Украине звучали уже давно, — обращает внимание эксперт. — Это попытка президента показать, где он в истории с плёнками Деркача, на чьей стороне и какова его позиция. Однако это не исключает возможностей российской пропаганды снова сыграть в этой истории на двусмысленности позиции украинских властей в этой ситуации в прошлом".

Ярослав Божко подчеркивает, что требуется продолжение истории по другим подсанкционным (в США) украинцам, в том числе — качественное расследование по олигарху Игорю Коломойскому.

"Без этого решение СНБО будет неполным во всех смыслах", — считает эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему мэр Киева Виталий Кличко отказался от участия в заседании Нацсовета, хотя и был приглашен за несколько часов до его начала. Спойлер — при этом политика якобы не собирались снимать с должности КГГА, о чем уже давно ходят разговоры в политических кулуарах.

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