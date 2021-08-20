Санкции против Шария и Деркача: о чем говорит решение СНБО

BTC/USD
48708.83
ETH/USD
3270.41
LTC/USD
181.47
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
В пятницу, 20 августа, состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины под руководством президента Владимира Зеленского. На нем был введен пакет санкций против ряда лиц, включая журналистов Ольгу и Анатолия Шарий, нардепа Андрея Деркача (американцами считается агентом российского влияния), главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы и других лиц. "Комментарии" попросили экспертов оценить это решение и объяснить, почему оно было принято именно сейчас.
СНБО ввел санкции против четы Шарий и Андрея Деркача. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Политтехнолог, руководитель Центра
политической разведки Олег Постернак считает, что принято абсолютно оправданное
и резонное решение.
По мнению Олега Постернака, такое поведение президента
и подконтрольного ему СНБО вписывается в сценарий полноформатной и
многоуровневой борьбы с "мягкой силой" РФ в Украине, ее информационной
инфраструктуры. При этом несет в себе угрозу медийной свободе, о чем часто
говорят журналисты.
Политический консультант, глава Центра
политических студий "Доктрина" Ярослав Божко уверен, что сегодняшние
решения СНБО — во многом являются четким сигналом патриотическому сегменту
электората, с которым Зеленский пытается сблизиться с начала года, так и
подготовка к визиту в США.
Ярослав Божко подчеркивает, что требуется
продолжение истории по другим подсанкционным (в США) украинцам, в том числе —
качественное расследование по олигарху Игорю Коломойскому.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему мэр Киева Виталий Кличко отказался от участия в заседании Нацсовета, хотя и был приглашен за несколько часов до его начала. Спойлер — при этом политика якобы не собирались снимать с должности КГГА, о чем уже давно ходят разговоры в политических кулуарах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости