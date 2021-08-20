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В СБУ рассказали, почему ввели санкции против семьи Шариив и сайта "Страна"

В ведомстве заявили, что разграничивают свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины

20 августа 2021, 22:49
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня, 20 августа СНБО ввело санкции в отношении видеоблоггера Анатолия Шария , его жены Ольги Шарий, а также ее матери Аллы Бондаренко и сайта "Страна". Служба безопасности Украины официально прокомментировала это решение.

В СБУ рассказали, почему ввели санкции против семьи Шариив и сайта "Страна"

Иван Баканов (фото из открытых источников)

"Служба безопасности Украины вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению экономических санкций к пророссийским пропагандистам и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ,  которые насаждают российские нарративы. В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции к 4 физлицам, среди которых Анатолий и Ольга Шарии, Игорь Гужва. Также санкции вводятся против 4 компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду. ", — говорится в официальном заявлении этого правохранительного ведомства.

По словам руководителя службы Ивана Баканова, санкции касаются нескольких направлений. В частности, они ориентированы на противодействие российской агрессии и гибридной войне.

Глава СБУ также сказал, что ведомство "четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины".

Ситуацию с санкциями уже прокомментировали Анатолий Шарий и Игорь Гужва, главный редактор издания "Страна".

По мнению руководителя издания, решение СНБО является признанием работы СМИ, а следствием санкций станет попытка в ближайшее время заблокировать деятельность сайта.

В СБУ рассказали, почему ввели санкции против семьи Шариив и сайта ”Страна” - фото 2

Блогер Шарий лично обратился к президенту Зеленскому.  

аз в Украине начали бороться с родственниками Шария, сам Шарий будет бороться с родственниками президента", — заявил Шарий.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что санкции против Шария и Деркача : о чем свидетельствует решение СНБО.



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