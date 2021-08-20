В СБУ рассказали, почему ввели санкции против семьи Шариив и сайта "Страна"

BTC/USD
48708.83
ETH/USD
3270.41
LTC/USD
181.47
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Сегодня, 20 августа СНБО ввело санкции в отношении видеоблоггера Анатолия Шария , его жены Ольги Шарий, а также ее матери Аллы Бондаренко и сайта "Страна". Служба безопасности Украины официально прокомментировала это решение.
Иван Баканов (фото из открытых источников)
По словам руководителя службы Ивана Баканова, санкции касаются нескольких направлений. В частности, они ориентированы на противодействие российской агрессии и гибридной войне.
Глава СБУ также сказал, что ведомство "четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины".
Ситуацию с санкциями уже прокомментировали Анатолий Шарий и Игорь Гужва, главный редактор издания "Страна".
По мнению руководителя издания, решение СНБО является признанием работы СМИ, а следствием санкций станет попытка в ближайшее время заблокировать деятельность сайта.
Блогер Шарий лично обратился к президенту Зеленскому.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что санкции против Шария и Деркача : о чем свидетельствует решение СНБО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости