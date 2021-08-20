СНБО ввел санкции против Шария: кто еще в списке

В пятницу, 20 августа, состоялось очередной долгожданное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины под руководством президента Владимира Зеленского. Как стало известно во время брифинга по окончанию встречи, СНБО ввел пакет санкций против ряда лиц, которые в том числе уже давно пребывают еще и под экономическими ограничениями со стороны США, сообщают "Комментарии".

20 августа СНБО внесла в санкционный список еще ряд лиц и компаний. Фото из открытых источников

Таким образом, сейчас санкционный список украинского Совбеза пополнили известные пропагандистские журналисты Ольга и Анатолий Шарий, народный депутат, считающийся российским агентом в Америке, Андрей Деркач, а также главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва.

Отметим, что также в СНБО были озвучены санкционные претензии к ряду компаний, которые продолжают функционировать в аннексированном Россией Крыму. Интересно, что в этот список угодило и несколько предприятий, связанных с изданием уже упомянутой "Страны".

Отдельный пакет санкций пришелся и на главаря российских оккупантов в так называемой "Донецкой народной республике" Дениса Пушилина.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по информации СМИ, на этом заседании СНБО планировалось рассмотреть вопрос санкций против иностранных граждан — предположительно россиян, а также вопросы оборонной промышленности. Какие прогнозы сбылись, а какие нет, читайте в нашей публикации.

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