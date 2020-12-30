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С сегодняшнего дня вступил в силу закон, восстанавливающий полномочия НАПК

Документ был обнародован в правительственном издании "Голос Украины".

сегодня, 17:33
Автор:

Дмитрий Симоненко

С сегодняшнего дня вступил в силу законодательный акт, который восстанавливает полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции, и возвращает ответственность за недостоверную информацию, поданную в электронной декларации. Накануне документ был обнародован в правительственном издании "Голос Украины".

С сегодняшнего дня вступил в силу закон, восстанавливающий полномочия НАПК

Документ создан с целью устранить пробелы в законодательстве, которые возникли из-за решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, кроме того дает возможность привлекать к уголовной ответственности за подачу недостоверной информации в декларации, а также за непредоставление информации лицом,  уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее "Комментарии" писали о томчто президент Украины Владимир Зеленский временно лишил полномочий главу главного государственного суда Украины Александра Тупицкого. Срок отстранения — два месяца. Информация об отстранении судьи появилась на официальном портале Офиса главы украинского государства. Отстраняя должностное лицо от выполнения обязанностей, Оп ссылается на часть третью статьи 154 УК Украины. Она гласит "Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством".

Кроме того, порталу стало известно о том, что Конституционный суд Украины дал ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его указа об отстранении Александра Тупицкого от выполнения должностных обязанностей председателя КСУ. По этому поводу, пресс-служба ведомства проинформировала о том, вскоре будет собрано специальное пленарное заседание. 




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Источник: http://www.golos.com.ua/
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