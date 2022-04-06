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Россия ищет дураков, чтобы отправить всех "на убой" в Украину, - Зеленский (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении рассказал, что Российская Федерация хочет сделать еще одно наступление и собирает по стране "дураков"

сегодня, 01:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине продолжается 41-й день войны с Российской Федерацией, и несмотря на то, что оккупанты преобладают численно, наш народ знает, за что воюет и делает все для своей победы. Глава государства Владимир Зеленский в своем новом обращении отметил, что Россия собирает людей, чтобы отправить их в Украину.

Россия ищет дураков, чтобы отправить всех "на убой" в Украину, - Зеленский (ВИДЕО)

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента

"Мы отдаем отчет, что оккупанты преобладают численно. Что у них больше техники. Мы знаем про попытки российских руководителей насобирать "дураков" с числа курсантов военных училищ, людей с боевых опытом и срочников, чтобы отправить их всех на убой. В еще одно наступление. Но у нас нет другого выбора – решается судьба нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для этой победы", — отметил президент.

По его словам, сейчас самая сложная ситуация остается на Донбассе и Харьковском направлении, потому что там противник сосредоточил свои основные усилия. Но ВСУ мужественно держат оборону и сдерживают наступление врага, не позволяя ему проникнуть вглубь нашей страны.

В новом обращении Владимир Зеленский также отметил, что мир должен должным образом отреагировать на действия России и санкции против страны должны быть соразмерными всем ее преступлениям.

Также президент подчеркнул, что несмотря на то, что Совет Безопасности существует, самой безопасности в мире нет ни для кого, и всему виной Российская Федерация.

Напомним, что Владимир Зеленский предложил ООН два варианта, как помочь с миром в Украине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какой может быть цена силового возврата временно оккупированных российскими захватчиками территорий Донбасса.


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