Россия ищет дураков, чтобы отправить всех "на убой" в Украину, - Зеленский (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
В
Украине продолжается 41-й день войны с Российской Федерацией, и несмотря на то,
что оккупанты преобладают численно, наш народ знает, за что воюет и делает все
для своей победы. Глава государства Владимир Зеленский в своем новом обращении
отметил, что Россия собирает людей, чтобы отправить их в Украину.
Владимир Зеленский / Фото: Офис президента
"Мы
отдаем отчет, что оккупанты преобладают численно. Что у них больше техники. Мы
знаем про попытки российских руководителей насобирать "дураков" с
числа курсантов военных училищ, людей с боевых опытом и срочников, чтобы
отправить их всех на убой. В еще одно наступление. Но у нас нет другого выбора
– решается судьба нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для этой
победы", — отметил президент.
По
его словам, сейчас самая сложная ситуация остается на Донбассе и Харьковском
направлении, потому что там противник сосредоточил свои основные усилия. Но ВСУ
мужественно держат оборону и сдерживают наступление врага, не позволяя ему
проникнуть вглубь нашей страны.
В
новом обращении Владимир Зеленский также отметил, что мир должен должным
образом отреагировать на действия России и санкции против страны должны быть
соразмерными всем ее преступлениям.
Также президент подчеркнул, что несмотря на то, что Совет Безопасности существует, самой безопасности в мире нет ни для кого, и всему виной Российская Федерация.
Напомним,
что Владимир Зеленский предложил ООН два варианта, как помочь с миром в Украине.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какой может быть цена силового возврата временно
оккупированных российскими захватчиками территорий Донбасса.
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