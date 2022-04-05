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Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса

Зеленский сообщил, что возвращение Донбасса может нам стоить сотни тысяч человек

5 апреля 2022, 20:05 comments1398
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какой может быть цена силового возврата временно оккупированных российскими захватчиками территорий Донбасса. Как сообщают "Комментарии", Зеленский сделал заявление во время пресс-конференции украинским журналистам.

Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Первый шаг – наши самые мощные воины или одни из самых мощных, это ООС... Это будет сразу 40-50 тыс. наших. Сразу. Если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали "вперед". Так не будет... Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", — заявил Зеленский во время разговора с украинскими СМИ.

Как сообщали ранее, украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. В Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Социологи провели опрос 30-31 марта. Проанализировав результаты исследования, они подчеркнули, что уровень поддержки членства Украины в НАТО постепенно снижается. И здесь обращает на себя внимание любопытная тенденция, что в первые дни российского вторжения наблюдался скачок поддержки членства Украины в Альянсе.

Также "Комментарии" писали, что Укрпочта предоставляет услуги на освобожденных территориях. Дмитрий Полищук, заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию сети, рассказал о ситуации с отделениями на освобожденных территориях, как выплачиваются соцвыплаты и пенсии гражданам в прифронтовых и оккупированных регионах.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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