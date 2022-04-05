Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса

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Карина Ожерельева
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какой может быть цена силового возврата временно оккупированных российскими захватчиками территорий Донбасса. Как сообщают "Комментарии", Зеленский сделал заявление во время пресс-конференции украинским журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Как сообщали ранее, украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. В Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Социологи провели опрос 30-31 марта. Проанализировав результаты исследования, они подчеркнули, что уровень поддержки членства Украины в НАТО постепенно снижается. И здесь обращает на себя внимание любопытная тенденция, что в первые дни российского вторжения наблюдался скачок поддержки членства Украины в Альянсе.
Также "Комментарии" писали, что Укрпочта предоставляет услуги на освобожденных территориях. Дмитрий Полищук, заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию сети, рассказал о ситуации с отделениями на освобожденных территориях, как выплачиваются соцвыплаты и пенсии гражданам в прифронтовых и оккупированных регионах.
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