Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какой может быть цена силового возврата временно оккупированных российскими захватчиками территорий Донбасса. Как сообщают "Комментарии", Зеленский сделал заявление во время пресс-конференции украинским журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Первый шаг – наши самые мощные воины или одни из самых мощных, это ООС... Это будет сразу 40-50 тыс. наших. Сразу. Если мы без тактики, без стратегии, без ничего сказали "вперед". Так не будет... Это может стоить нам в общей сложности сотни тысяч людей", — заявил Зеленский во время разговора с украинскими СМИ.

Как сообщали ранее, украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. В Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Социологи провели опрос 30-31 марта. Проанализировав результаты исследования, они подчеркнули, что уровень поддержки членства Украины в НАТО постепенно снижается. И здесь обращает на себя внимание любопытная тенденция, что в первые дни российского вторжения наблюдался скачок поддержки членства Украины в Альянсе.

Также "Комментарии" писали, что Укрпочта предоставляет услуги на освобожденных территориях. Дмитрий Полищук, заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию сети, рассказал о ситуации с отделениями на освобожденных территориях, как выплачиваются соцвыплаты и пенсии гражданам в прифронтовых и оккупированных регионах.

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