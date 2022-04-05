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Зеленский предложил ООН два варианта, как помочь с миром в Украине

Зеленский призвал ООН реформировать мировую систему безопасности и лишить Россию права вето в Совбезе

5 апреля 2022, 19:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН провести масштабную реформу мировой системы безопасности, устранив оттуда РФ или же лишить РФ права вето в Совбезе. Если же на такие шаги сегодняшний состав ООН не способен, тогда организации стоит выбрать третий вариант и самораспуститься. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на выступление Зеленского в ООН.

Зеленский предложил ООН два варианта, как помочь с миром в Украине

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

При этом глава украинского государства уточнил, что Украина имеет полное моральное право предлагать такие шаги и инициировать реформу мировой системы безопасности. Потому что сейчас Украина в ожидании важного решения для наступления мира в стране. Если же члены Совбеза ООН не знают, как принять такое решение, то у них есть два пути – либо же лишить Россию, как страну, которая развязала войну в Украине, права вето и сделать всё, чтобы возобновить мир, тем самым показать, как можно быстро переформироваться. Если же на этот вариант ООН не способна, то есть второй безальтернативный выход, который называется очень просто – самороспуск.  

Президент Украины высказал уверенность, что в ООН примут правильное решение и не будут останавливаться на третьем варианте самороспуска, потому как мир нужен не только Украине, но и всей Европе. Зеленский подчеркнул, мировое сообщество должно уже сейчас сделать все возможное, чтобы передать следующим поколениям не эффективную организацию, которая защищает мир.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pOx8MvyvB94
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