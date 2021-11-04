Медведчук: у власти нет никаких доказательств для избрания мне какой-либо меры пресечения

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Станислав Молчанов
Нардеп, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук ответил на вопросы журналистов в здании Печерского суда, где решался вопрос о мере пресечения по одному из уголовных дел против него. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".
Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина
Виктор Медведчук напомнил, что еще 13 мая, когда Печерский суд впервые рассматривал вопросы и следственный судья избирал ему меру пресечения по ходатайству прокуратуры, он сказал, что это дело полностью является политически мотивированным, сфальсифицированным. Изменилось только одно на сегодня – то, что доказательств подобного утверждения стало намного больше.
Отвечая на вопрос об условном смягчении в ходатайстве прокуроров относительно меры пресечения нардеп отметил, что не видел и не видит никаких оснований для избрания ему по этому уголовному делу, которое было предметом сегодняшнего судебного рассмотрения, вообще меры пресечения.
Суд обязал ГБР провести расследование, а также внести сведения в ЕРДР относительно трех экспертов СБУ, которые якобы могли сфабриковать экспертные заключения. Виктор Медведчук считает, что еще не наступил тот момент, когда должно полностью восторжествовать законодательство, справедливость, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные преследования.
По его словам, судебная власть, как ветвь власти в Украине, как одна из трех ветвей власти, сегодня также находится в специфических условиях.
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