Медведчук: у власти нет никаких доказательств для избрания мне какой-либо меры пресечения

Нардеп, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук ответил на вопросы журналистов в здании Печерского суда, где решался вопрос о мере пресечения по одному из уголовных дел против него. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: сайт телеканала 112 Украина

Виктор Медведчук напомнил, что еще 13 мая, когда Печерский суд впервые рассматривал вопросы и следственный судья избирал ему меру пресечения по ходатайству прокуратуры, он сказал, что это дело полностью является политически мотивированным, сфальсифицированным. Изменилось только одно на сегодня – то, что доказательств подобного утверждения стало намного больше.

Отвечая на вопрос об условном смягчении в ходатайстве прокуроров относительно меры пресечения нардеп отметил, что не видел и не видит никаких оснований для избрания ему по этому уголовному делу, которое было предметом сегодняшнего судебного рассмотрения, вообще меры пресечения.

Суд обязал ГБР провести расследование, а также внести сведения в ЕРДР относительно трех экспертов СБУ, которые якобы могли сфабриковать экспертные заключения. Виктор Медведчук считает, что еще не наступил тот момент, когда должно полностью восторжествовать законодательство, справедливость, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные преследования.

"Вы знаете о другом уголовном деле, вы знаете, что там избрана мера пресечения – уголовный арест. И они уже сегодня понимают то, что они сделали, но надо доказать им то, что они должны не только понять и осознать, они должны понести за это уголовную ответственность. И мы будем делать все для того, чтобы не только восторжествовала справедливость по отношению к тем высосанным из пальцев обвинениям и по этому делу, и по другому делу, но и виновные в этом понесли заслуженное уголовное наказание", – отметил Медведчук.

По его словам, судебная власть, как ветвь власти в Украине, как одна из трех ветвей власти, сегодня также находится в специфических условиях.

"На эти специфические условия я недавно обращал внимания, потому что, когда у меня спрашивали, когда же будет справедливое решение и как вы относитесь, насколько они объективны и справедливы, я приводил пример того, какое давление оказывается сегодня на судебную власть. Оказывается, осуществляется давление лично президентом Украины, который вмешивается в дела и пытается подмять судебную власть под себя, сделать ее ручной. И доказательств, прямых доказательств этому очень много – начиная с законопроекта о роспуске Конституционного суда, чего не мог делать ни президент, ни власть целом, потому что увольнение судьи Конституционного суда предусмотрено Конституцией Украины и там есть только одно основание. Никто не может распускать Конституционный суд, тем более суд высшей юрисдикции", – рассказал нардеп.

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