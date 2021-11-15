logo

BTC/USD

65201.83

ETH/USD

4702.54

LTC/USD

269.87

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика ЕСПЧ объединил два обращения защиты Медведчука - адвокат
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕСПЧ объединил два обращения защиты Медведчука - адвокат

Лариса Чередниченко рассказала, что материалы второго обращения послужили усилением доводов для первого

сегодня, 15:26
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Европейский суд по правам человека объединил материалы двух обращений защиты главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает сайт телеканала "112", ссылаясь на слова адвоката политика Ларисы Чередниченко. 

ЕСПЧ объединил два обращения защиты Медведчука - адвокат

ЕСПЧ. Фото: "112"

"Мы оформили и подали в ЕСПЧ два дела. И у нас есть ответ по одному из обращений — открыто производство. Дело называется "Медведчук против Украины". Материалы второго нашего обращения послужили усилением доводов для первого. Они объединены с первым и будут рассматриваться одновременно", — проинформировала она.

Чередниченко пояснила, что дела объединены, поскольку в обоих случаях идет речь о нарушении права на свободу, на доступ к правосудию и о преследовании по политическим мотивам.

В материале отмечается, что Виктор Медведчук в середине июня обжаловал в ЕСПЧ действия украинской власти. Он обвинил власть в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лариса Чередниченко рассказала, что Ведущий европейский юрист Бертран Мельмендье поможет при рассмотрении обращения Медведчука в ЕСПЧ. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что адвокат Медведчука Лариса Чередниченко считает, что репрессии власти в отношении председателя политсовета партии ОПЗЖ — это преследование инакомыслия.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/espch-obedinil-dva-obrashheniya-zashhity-medvedchuka-597721.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!