ЕСПЧ объединил два обращения защиты Медведчука - адвокат

Европейский суд по правам человека объединил материалы двух обращений защиты главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает сайт телеканала "112", ссылаясь на слова адвоката политика Ларисы Чередниченко.



ЕСПЧ. Фото: "112"

"Мы оформили и подали в ЕСПЧ два дела. И у нас есть ответ по одному из обращений — открыто производство. Дело называется "Медведчук против Украины". Материалы второго нашего обращения послужили усилением доводов для первого. Они объединены с первым и будут рассматриваться одновременно", — проинформировала она.

Чередниченко пояснила, что дела объединены, поскольку в обоих случаях идет речь о нарушении права на свободу, на доступ к правосудию и о преследовании по политическим мотивам.

В материале отмечается, что Виктор Медведчук в середине июня обжаловал в ЕСПЧ действия украинской власти. Он обвинил власть в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Лариса Чередниченко рассказала, что Ведущий европейский юрист Бертран Мельмендье поможет при рассмотрении обращения Медведчука в ЕСПЧ.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что адвокат Медведчука Лариса Чередниченко считает, что репрессии власти в отношении председателя политсовета партии ОПЗЖ — это преследование инакомыслия.





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