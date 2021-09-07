logo
Русский Українська

BTC/USD

51387.05

ETH/USD

3774.47

LTC/USD

211.43

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Эксперт: ждем отставки Разумкова с должности и создания собственной депутатской группы
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: ждем отставки Разумкова с должности и создания собственной депутатской группы

Дмитрий Разумков все-таки принял решение строить политическую карьеру отдельно от президента

сегодня, 10:43
Автор:

Кравцев Сергей

Фраза главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова на брифинге об идее переименования Украины "иногда лучше жевать, чем говорить" уже стала знаковой. Она не об эмоциях спикера парламента, а о том, что огн все-таки собрался в отдельное политическое плавание, о чем спустя 3-4 месяца нового политического сезона должна увидеть вся страна. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал украинский политический эксперт Валерий Клочок.

Эксперт: ждем отставки Разумкова с должности и создания собственной депутатской группы

Дмитрий Разумков Фото: liga.net

По его мнению, стартовая пресс-конференция главы парламента в начале политического сезона показала, что в Дмитрия Разумкова относительно политического будущего уже все определено. И прогнозы многих экспертов о том, что Разумков решил отдалиться от Зеленского и строить свой политический проект начинают оправдываться.

"Ждем дальнейших шагов: отставки с должности и создания собственной депутатской группы, как вариант. Когда? Думаю, где-то за 3-4 месяца", – спрогнозировал эксперт.

Напомним, о чем сообщал портал "Комментарии" — глава Верховной Рады Дмитрий Разумков очень резко высказался об идее советника главы ОП Алексея Арестовича переименовать Украины в "Украину-Русь". Обычно сдержанный и весьма дипломатичный Разумков возмутился такой идеей, заявить, что на хайпе подымать такие важные темы непозволительно. 

Читайте также на "Комментариях" — Дмитрий Разумков анонсировал кадровые перестановки в правительстве Дениса Шмыгаля. Уволить придется ряд министров, потому что те не справились со своими обязанностями. К многим из них у Дмитрия Разумкова есть личные претензии и вопросы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vklochok/posts/4072624376196873
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ