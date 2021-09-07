Эксперт: ждем отставки Разумкова с должности и создания собственной депутатской группы

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Кравцев Сергей
Фраза главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова на брифинге об идее переименования Украины "иногда лучше жевать, чем говорить" уже стала знаковой. Она не об эмоциях спикера парламента, а о том, что огн все-таки собрался в отдельное политическое плавание, о чем спустя 3-4 месяца нового политического сезона должна увидеть вся страна. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал украинский политический эксперт Валерий Клочок.
Дмитрий Разумков Фото: liga.net
По его мнению, стартовая пресс-конференция главы парламента в начале политического сезона показала, что в Дмитрия Разумкова относительно политического будущего уже все определено. И прогнозы многих экспертов о том, что Разумков решил отдалиться от Зеленского и строить свой политический проект начинают оправдываться.
"Ждем дальнейших шагов: отставки с должности и создания собственной депутатской группы, как вариант. Когда? Думаю, где-то за 3-4 месяца", – спрогнозировал эксперт.
Напомним, о чем сообщал портал "Комментарии" — глава Верховной Рады Дмитрий Разумков очень резко высказался об идее советника главы ОП Алексея Арестовича переименовать Украины в "Украину-Русь". Обычно сдержанный и весьма дипломатичный Разумков возмутился такой идеей, заявить, что на хайпе подымать такие важные темы непозволительно.
Читайте также на "Комментариях" — Дмитрий Разумков анонсировал кадровые перестановки в правительстве Дениса Шмыгаля. Уволить придется ряд министров, потому что те не справились со своими обязанностями. К многим из них у Дмитрия Разумкова есть личные претензии и вопросы.
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