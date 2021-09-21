Разумков выступает против законопроектов Банковой: как может далее развиваться ситуация

Кейс по деолигархизации. О чём говорит поддержка группами "За Будущее" и "Доверие" включения в повестку Рады законопроекта №5599 (об олигархах)? Как будут "слуги" играть против "дистанционного спикера" Разумкова (заболел коронавирусом), который не поддерживает форсированного голосования за этот законопроект? Как может далее развиваться ситуация? На эти вопросы постарались ответить эксперты для издания "Комментарии-Украина".

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников





Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай обращает внимание, что группы "За Будущее" и "Доверие" поддерживают инициативы монобольшинства довольно давно.



"В последнее время всё более явно нарастает внутренний кризис в фракции "Слуга народа" из-за конфликта интересов. То и дело не хватает голосов. Так что две указанные группы являются своеобразными палочками-выручалочками. За определенные преференции, надо полагать", – отмечает Валентин Гайдай.





По его мнению, странно совпало, что Разумков заболел и находится на "удаленке" в тот момент, когда Офис президента всеми силами продвигает через Раду контраверсийные законопроекты.





"Такое впечатление, что Разумков просто старается дистанцироваться от потенциально токсичных законопроектов, включая №5599 (об олигархов). И его можно понять, – считает эксперт. – Он наметился в такое себе большое свободное плаванье как самостоятельный игрок. И его только формальности связывают с командой Зеленского. В то же время, нужно понимать, что Зеленский сейчас заинтересован в Разумкове как в некой консолидирующей фигуре, которая худо-бедно способна удерживать монобольшинство от дальнейшего распада". Валентин Гайдай предполагает, что сейчас в некой патовой ситуации оказались обе стороны.





"Зеленскому в данный момент неудобно отправлять Разумкова в отставку. Это расшатает и без того не монолитное как бы монобольшинство. Но и Разумков пока не готов взлететь как самостоятельный игрок. Он понимает, что ему могут заблокировать доступ к СМИ, перекрыть медиа-возможности. То есть, успешно начав движение как самостоятельный игрок, он может быстро его закончить", – считает эксперт. Что касается законопроекта №5599, то, по мнению Валентина Гайдая, основные споры идут вокруг того, какой орган будет определять тот или иное лицо в качестве олигарха. Кто именно этим будет заниматься.





"Будут ли это антикоррупционные органы, близкие к нашим "зарубежным партнерам", или СНБО, подконтрольный президенту. Есть интересы как внутренних, так и внешних игроков, – поясняет эксперт. – Ведь институция, которая будет по тем или иным критериям определять, кто у нас олигарх, а кто нет, станет, по сути, таким себе карающим мечом, орудием".





Часть из более 1,2 тысяч правок в данный проект закона Валентин Гайдай считает спамовыми, имеющими целью усложнить рассмотрение документа. Но есть, уверен он, и нужные правки. Так что нельзя отмахиваться от всех предложений. Тем более, что не просто так данный документ послали на анализ в Венецианскую комиссию.



"Думаю, что отсутствие единой позиции даже в монобольшистве по этому законопроекту, количество правок, отправка его в "Венецианку", сделают невозможным если не принятие этого закона в этом году, то, по крайней мере, подписание его президентом. Скорее всего, всё это станет возможным уже в новом году. И тогда начнет "охота на ведьм", на неугодных. Если разобраться, речь ведь не только о Пинчуке, Медведчуке, Коломойском, Фирташе, Ахметове, – отмечает эксперт. – Речь о потенциальных сотнях представителей среднего класса (или его верхней прослойки), которые могут попасть под действие этого закона".





По мнению политтехнолога Александра Кондратенко, деолигархизация от Зеленского – популизм на практике.





"Законопроект не имеет ничего общего с борьбой против олигархата. Чтобы это понимать, достаточно посмотреть, за счет чего в проекте бюджета на 2022 год заложен больший рост доходов. И очень показательным является то, что от простых граждан хотят собрать больше, чем от бизнеса или от рентных платежей. Так, за счет налогов на физлиц хотят собрать плюс 23 млрд грн, по налогу на предприятия – плюс 18 млрд, из ренты всего на 3,4 млрд грн больше. Собственно, с цифрами не поспоришь. И где тут деолигархизация?" – вопрошает эксперт. Он считает, что борьба Офиса президента и собственно Владимира Зеленского со спикером ВР Дмитрием Разумковым перешла в открытую фазу, и точка невозврата пройдена.





"Разумков создает сильную помеху на пути реализации нетривиального хода с досрочными президентскими выборами. Социально-экономические проблемы в краткосрочной перспективе опрокинут рейтинг президента. И на Банковой рассматривают вариант досрочных перевыборов. Это на сегодняшний день может позволить Зеленскому выиграть, пока у него еще есть рейтинг "Наезд" на Разумкова форсируется, потому как в случае досрочных выборов Дмитрий как спикер станет и.о. президента, а этого (для власти) допустить ну никак нельзя. Необходимо заменить его на более лояльного и благонадежного. К примеру, на Стефанчука. Еще необходимо найти механизм, который позволит действующему президенту участвовать в досрочных выборах. Но при желании могут и это", – отмечает Александра Кондратенко.





Он акцентирует, что Разумков, будучи еще не так давно политтехнологом, хорошо понимает – из этой ситуации он должен выжать максимум, так как его отставка неизбежна.





"Понимая это, Дмитрий открыто говорит о том, что за его отставку "слуги" щедро платят депутатам. Формирование образа жертвы и несправедливо гонимого неплохой инструмент, на этом можно сыграть довольно успешно", – считает эксперт.





Александра Кондратенко прогнозирует, что ситуация далее может развиваться так:

1. Голоса за снятие Разумкова сразу не найдутся, но в ближайшее время его всё же "уйдут".





2. После этого, со сменой спикера, удастся "продавить" нужные власти кейсы, включая по деолигархизации (если его не продавят раньше).

3. Состоится принятие госбюджета-2022, причем с довольно "интересными" правками.





4. Будет принятие во втором чтении закона о столице. Контроль над Киевом в условиях турбулентности критически важен для удержания власти. И смещение Кличко с пост главы КГГА – далеко не второстепенная задача для ОП.





"События, которые сейчас разворачиваются – первые шаги будущей парламентской и президентской кампании", – уверен политтехнолог.





Напомним, на Банковой уже не отрицают, что между главой Верховной Рады и фракцией "Слуга "народа" пробежала черная кошка, появились "фундаментальные разногласия". Как информирует издание "Комментарии", об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.





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