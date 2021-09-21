Если конфликт с Разумковым будет нарастать - вмешается президент: Подоляк рассказал о настроениях в ОП

На Банковой уже не отрицают, что между главой Верховной Рады и фракцией "Слуга "народа" пробежала черная кошка, появились "фундаментальные разногласия". Как информирует издание "Комментарии", об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "Главкому".

Михаил Подоляк Фото: parlament.ua

Михаил Подоляк отметил, что он не считает правильным комментировать возможное голосование за отставку главы Верховной Рады, потому что это дело народных депутатов. При этом советник главы ОП подчеркнул, что свою должность Дмитрий Разумков получил не в ходе избрания всеми народными избранниками, а после того, как его делегировала на эту должность президентская фракция "Слуга народа".

Подоляк высказал мнение, что именно из-за позиции Дмитрия Разумкова не проходит ряд важных инициатив главы украинского государства Владимира Зеленского. Михаил Подоляк считает, что красноречивыми есть демарши Разумкова на заседании СНБО, когда рассматривались такие важные вопросы, как, например, санкции против Медведчука и его каналов. Также Подоляк напомнил, что Разумков решил голосовать вразрез с президентской командой, когда обсуждался вопрос по земельной реформе. К тому же Дмитрий Разумков сейчас всеми возможными способами пытается показать, что он против антиолигархического закона.

По словам Михаила Подоляка, своим несогласием с позицией партии "Слуга народа" Разумков демонстрирует, что он по-своему видит дальнейшее развитие Украины и он выступает за то, чтобы старая система была законсервирована.

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