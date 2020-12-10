Медведчук переиграл Зеленского и Ахметова в Кривом Роге – на родине президента, - Потемкин

На выборах мэра Кривого Рога кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов уверенно победил кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика. Этот результат стоит отдельно в чреде проигрышей, которые "слуги" потерпели на мэрских выборах в крупных городах, заявил на своей странице в Facebook политический обозреватель Александр Потемкин.

Фото из открытых источников

По его словам, Кривой Рог показал, что даже личный бренд Владимира Зеленского уже не вытягивает выборы в родном городе президента.

"Бренды Зеленского и Ахметова были нещадно биты брендом Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ. Это результат провалов команды президента и успехов Медведчука, который даже в оппозиции достиг ряда важнейших договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным, разработал реальный мирный план, который способен положить конец войне на Донбассе, а также презентовал программу уменьшения коммунальных тарифов в стране", — заявил Потемкин.

Эксперт отмечает, что на местных выборах украинцы показали, что очарование Зеленским улетучилось так же быстро, как и возникло, а вот долгосрочные перспективы имеют те партии, которые работают с электоратом и отстаивают интересы своего избирателя.

Проигрыш Зеленского в родном городе – это еще и удар по самолюбию президента, считает Потемкин.

"Можно стерпеть поражение "слуг" в условной Одессе, но поражение от Медведчука в Кривом Роге – это потеря последнего бастиона. Несомненно, что на парламентских выборах, которые, вероятно, будут уже скоро, результат партии власти будет еще более катастрофическим", — сообщил политобозреватель.

Потемкин не исключает, что после местных выборов многие политики будут все больше присматриваться к ОПЗЖ как к наиболее перспективной партии Украины.

"А это значит, что в следующем созыве Рады у нас может быть совершенно новое большинство, оппозиционное к президенту и его катастрофической политике," — отметил эксперт.

Напомним, появился новый рейтинг доверия к политикам: кто наступает на пятки лидеру-Зеленскому.

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