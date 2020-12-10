Медведчук переиграл Зеленского и Ахметова в Кривом Роге – на родине президента, - Потемкин

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Станислав Молчанов
На выборах мэра Кривого Рога
кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов уверенно победил кандидата от "Слуги
народа" Дмитрия Шевчика. Этот результат стоит отдельно в чреде проигрышей,
которые "слуги" потерпели на мэрских выборах в крупных городах, заявил
на своей странице в Facebook политический
обозреватель Александр Потемкин.
Фото из открытых источников
По его словам, Кривой Рог
показал, что даже личный бренд Владимира Зеленского уже не вытягивает выборы в
родном городе президента.
Эксперт отмечает, что на
местных выборах украинцы показали, что очарование Зеленским улетучилось так же
быстро, как и возникло, а вот долгосрочные перспективы имеют те партии, которые
работают с электоратом и отстаивают интересы своего избирателя.
Проигрыш Зеленского в родном городе – это еще и удар по самолюбию президента, считает Потемкин.
Потемкин не исключает, что
после местных выборов многие политики будут все больше присматриваться к ОПЗЖ
как к наиболее перспективной партии Украины.
Напомним, появился новый рейтинг доверия к политикам: кто
наступает на пятки лидеру-Зеленскому.
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