Расследованием "дела Вагнера" и "пленок Медведчука" займется новая следственная комиссия

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию преступлений против суверенитета и территориальной целостности Украины, к которым причастны госслужащие и политики. О составе ВСК и ее задачах рассказали в пресс-службе партии "Слуга народа".

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Временную следственную комиссию возглавила заместитель главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. В составе ВСК 11 народных депутатов. Из них 8 — от фракции "Слуга народа", по одному от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", от группы "Партия "За будущее" и депутатской группы "Доверие".

По словам главы ВСК, следственная комиссия будет контролировать и расследовать возможные факты содействия украинских чиновников и политиков стране-агрессору и резонансные дела, в частности, "дело Вагнера". Также под пристальным вниманием ВСК аудиозаписи разговоров украинских и российских должностных лиц с признаками государственной измены, расследование Иловайской трагедии и другие.

"За год и даже полгода работы ВСК мы сможем вывести парламентский надзор за спецслужбами на новый уровень. Разберем резонансные дела, выясним истину в ряде вопиющих моментов, которые стали переломными во время нового российско-украинского конфликта", — заявила Безуглая.

Она призвала фракции, которые еще не подали представителей в состав следственной комиссии, приобщиться к работе.



Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что пятый президент Петр Порошенко может быть причастен к срыву возможной операции по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер".



В группе расследователей Bellingcat сообщили, что мир сможет увидеть фильм о "вагнеровцах" не ранее, чем в конце лета. "Комментарии" узнали у экспертов, кто и почему может оказаться под ударом после выхода расследования.

Напомним, в СМИ обнародовали многочисленные переговоры якобы политика Виктора Медведчука с высокопоставленными чиновниками РФ и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".

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