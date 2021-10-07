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Эксперт назвал сумму, которую потеряла Украина за годы независимости из-за оффшоров

Валерий Клочок считает, что власть врет, когда говорит, что в оффшорах нет ничего плохого

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей

Стоит зафиксировать этот тезис и уяснить, что, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его соратники по фракции рассказывают нам, что ничего страшного в сокрытии налогов в оффшорных кампаниях нет – они обманывают. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил политический эксперт Валерий Клочок.

Эксперт назвал сумму, которую потеряла Украина за годы независимости из-за оффшоров

Оффшоры Фото: Аргументы и факты

Политолог отметил, оффшоры – это зло для любой страны и другой трактовки быть не может. Потому что, пользуясь ими, предприниматели не платят сполна налоги в своей стране, а значит они не платят зарплаты учителям, медикам и не платят пенсии своим родителям.

Валерий Клочок добавил, весь мир пытается бороться с оффшорами, уменьшая налоговую нагрузку на бизнес, предоставляя льготы, субсидии или привлекая к уголовной ответственности тех, кто через оффшоры уклоняется от уплаты налогов в своей стране. Вот только Украины в этом перечне стран нет.

"Немало я слышу сегодня заявлений о том, что оффшоры – это законный способ ведения хозяйственной деятельности. Всего с Украины за годы независимости по разным оценкам было выведено до 1 триллиона долларов. Если бы из этих денег были уплачены налоги в государственную казну – мы были бы самой богатой страной Европы. Вот и будем жить теперь с этим", – отметил политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно о реакции Белого Дома на скандал с оффшорами, в котором фигурирует президент Украины Владимир Зеленский. О скандале написали самые рейтинговые СМИ в мире. Вашингтон не намерен прекращать сотрудничество с Украиной, но за делами в Украине будет следить еще более скрупулёзно.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q
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