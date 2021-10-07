Эксперт назвал сумму, которую потеряла Украина за годы независимости из-за оффшоров

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Кравцев Сергей
Стоит зафиксировать этот тезис и уяснить, что, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его соратники по фракции рассказывают нам, что ничего страшного в сокрытии налогов в оффшорных кампаниях нет – они обманывают. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил политический эксперт Валерий Клочок.
Оффшоры Фото: Аргументы и факты
Политолог отметил, оффшоры – это зло для любой страны и другой трактовки быть не может. Потому что, пользуясь ими, предприниматели не платят сполна налоги в своей стране, а значит они не платят зарплаты учителям, медикам и не платят пенсии своим родителям.
Валерий Клочок добавил, весь мир пытается бороться с оффшорами, уменьшая налоговую нагрузку на бизнес, предоставляя льготы, субсидии или привлекая к уголовной ответственности тех, кто через оффшоры уклоняется от уплаты налогов в своей стране. Вот только Украины в этом перечне стран нет.
Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно о реакции Белого Дома на скандал с оффшорами, в котором фигурирует президент Украины Владимир Зеленский. О скандале написали самые рейтинговые СМИ в мире. Вашингтон не намерен прекращать сотрудничество с Украиной, но за делами в Украине будет следить еще более скрупулёзно.
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