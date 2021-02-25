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Рада собирается принять закон о коллаборантах: кто попадет под удар

В "Слуге народа" рассказали, кто попадет под удар

сегодня, 13:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Верховной Раде Украины собираются принять законы о коллаборационизме, инициированные народными депутатами от правящей фракции "Слуга народа", среди которых Никита Потураев, Галина Третьякова и другие. Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.

Рада собирается принять закон о коллаборантах: кто попадет под удар

Фото: Google

Текста самих законопроектов пока нет, однако депутаты от "Слуги народа", в частности Евгений Кравчук очертили то, что будет прописано в законах. Таким образом, они предусматривают привлечение к ответственности людей, которые осуществляли коллаборационистскую деятельность, то есть, сотрудничали с оккупантами и были пособниками врага.

Под удар подпадут люди, которые будут публично отрицать российскую агрессию против Украины, поддерживать действия России, боевиков на оккупированном Донбассе, а также добровольно работать в органах власти на оккупированных территориях. 

Уголовная ответственность будет грозить также граждан, которые принимают участие в информационной поддержке агрессии России против Украины.

Виновным будет грозить лишение свободы от 10 лет до пожизненного, запрет на занятие должностей на государственной службе до 15 лет, конфискация имущества, штрафы и исправительные работы. Расследование фактов коллаборации законопроект предлагает возложить на Службу безопасности Украины.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования, а также регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что США готовы к усилению санкций против России.

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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71219
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