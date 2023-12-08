Работникам ТЦК приготовиться: информация об их состоянии станет публичной

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Марьян Ощановский
Национальное агентство по предотвращению
коррупции после 10 декабря откроет для всех граждан доступ к Реестру
деклараций. Об этом сообщила председатель общественного совета при НАПК
Екатерина Бутко, сообщает портал "Комментарии".
НАПК откроет доступ к декларациям сотрудников ТЦК. Фото из открытых источников
После того, как НАПК завершит изъятие из
публичной части деклараций лиц, обратившихся с соответствующим представлением,
к Реестру деклараций будет обеспечен открытый круглосуточный доступ. При этом
будут соблюдены все меры безопасности.
По словам Екатерины Бутко, украинцы
получат доступ к декларациям не только депутатов всех уровней и чиновников, но
и сотрудников территориальных центров комплектования и военно-врачебных
комиссий.
Вместе с тем, закрытыми останутся
декларации спецслужбистов, военных, разведчиков, мобилизованных и их семей.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что украинский парламент проголосовал за прекращение полномочий трех
народных депутатов Украины — Максима Ефимова (группа "Возрождение
Украины"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция
"Батькивщина").
"Комментарии"
также писали, что парламент поддержал законопроект о применении английского
языка в Украине, который обязывает владеть английским языком определенных
госслужащих, а также работников экстренной помощи и других сфер. Законопроект
предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из
языков международного общения в Украине, определение категории должностей,
кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование
особенностей применения английского языка в работе органов государственной
власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи
населению при пересечении государственной границы, в сферах образования,
транспорта, здравоохранения.
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