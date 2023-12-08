Работникам ТЦК приготовиться: информация об их состоянии станет публичной



















Национальное агентство по предотвращению коррупции после 10 декабря откроет для всех граждан доступ к Реестру деклараций. Об этом сообщила председатель общественного совета при НАПК Екатерина Бутко, сообщает портал "Комментарии".

НАПК откроет доступ к декларациям сотрудников ТЦК. Фото из открытых источников

После того, как НАПК завершит изъятие из публичной части деклараций лиц, обратившихся с соответствующим представлением, к Реестру деклараций будет обеспечен открытый круглосуточный доступ. При этом будут соблюдены все меры безопасности.

По словам Екатерины Бутко, украинцы получат доступ к декларациям не только депутатов всех уровней и чиновников, но и сотрудников территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий.

Вместе с тем, закрытыми останутся декларации спецслужбистов, военных, разведчиков, мобилизованных и их семей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский парламент проголосовал за прекращение полномочий трех народных депутатов Украины — Максима Ефимова (группа "Возрождение Украины"), Дмитрия Шпенова (внефракционный) и Виталия Данилова (фракция "Батькивщина").

"Комментарии" также писали, что парламент поддержал законопроект о применении английского языка в Украине, который обязывает владеть английским языком определенных госслужащих, а также работников экстренной помощи и других сфер. Законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению при пересечении государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения.

