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Эксперт рассказала об «ответочке» Ахметова президенту

Политический эксперт Елена Броницкая рассказала, почему не стоит ожидать Ахметова "на чаек" на Банковой

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит дожидаться бизнесмена Рината Ахметова "на чаек" в Офис президента, несмотря на его публичное приглашение на пресс-марафоне. Более того, Ахметов, конечно же, ответит Зеленскому, но только не лично, а через подконтрольные себе СМИ. Такое мнение в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" высказала политический эксперт Елена Броницкая.

Эксперт рассказала об «ответочке» Ахметова президенту

Зеленский и Ахметов. Фото: 24 канал

Эксперт отметила, есть два важных момента, на которые стоит обращать внимание в сложившейся ситуации. Во-первых, президенту не стоит ожидать появления Рината Ахметова на Банковой для откровенного разговора. А, в-вторых, стоит ожидать усиление критики власти со стороны аффилированных с Ахметовым СМИ, в частности, в более жесткой форме с эфиров телеканала "Украина 24". 

"Ринат Ахметов – это тот человек, который не позволит к себе подобного отношения, потому что Владимир Александрович в глазах общества, и не только в глазах общества, но и в целом нанес большую обиду Ахметову. Всем известно, что его акции, пока шла пресс-конференция Зеленского, очень сильно упали. Потому я думаю, что, как говорят в народе "будет ответочка" с уст Ахметова", – отметила Елена Броницкая.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский публично объявил войну Ринату Ахметову. Эксперты в интервью нашему порталу рассказали, какими могут быть последствия. 

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – политтехнолог и телеведущий Тарас Березовец считает, что президент Зеленский поставил Ахметова перед выбором – прийти и обсудить условия капитуляции или пойти на открытую войну.



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Источник: https://comments.ua/
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