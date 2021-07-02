Противоречивый спикер: начнет ли Офис президента «охоту» на Разумкова

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Вечканова Елена
То, что многие действия
главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова разительно отличаются
от позиции, предлагаемой президентом Владимиром Зеленским, известно давно.
Больше всего это подтверждает отношение к ключевым законопроектам, а также к
санкциям СНБО. В СМИ сообщают, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак
активизировал действия по вероятному смещению Разумкова с занимаемой должности.
Эксперты оценили вероятность противостояния ОП и Разумкова. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
"Комментарии" поинтересовались у экспертов, рискнут ли у Зеленского начать открыть атаку на спикера. Также специалисты попробовали спрогнозировать, как будет действовать Разумков и продолжит ли он гнуть свою, отличимую от ОП, линию.
Директор Украинского института политики (УИП)
Руслан Бортник акцентирует, что пока Разумков не начал свою отдельную
политическую карьеру. Но занимает особую позицию внутри партии власти, "Слуги
народа". И позиция эта, по мнению эксперта, напоминает позицию Зеленского
образца 2019 года.
По его словам, такая позиция человека,
который, по сути, является вторым в государстве (может исполнять обязанности
президента, если с действующим что-то случится), а также вторым по
рейтинговости кандидатом (после Зеленского) внутри партии власти, вызывает
раздражение в Офисе президента.
Руслан Бортник отмечает, что Разумков
балансирует между разными политсилами и интересами.
Политический эксперт Евгений Магда
сомневается, что Банковая рискнет этим летом начать атаку на спикера ВР. И на
то, по его словам, есть ряд причин.
По словам Евгения Магды, чтобы начинать
активную политическую карьеру, Разумкову нужна собственная партия и
электоральный импульс. На сегодняшний момент ни того, и другого нет. Так что Разумков
сейчас вряд ли будет проявлять излишнюю активность и оппозиционность к ОП,
прогнозирует политэксперт.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы на июль для украинской политики внутри страны делают отечественные эксперты. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, почему, по мнению Дмитрия Разумкова, Украине пока не стоит ждать досрочных выборов президента.
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