Противоречивый спикер: начнет ли Офис президента «охоту» на Разумкова

То, что многие действия главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова разительно отличаются от позиции, предлагаемой президентом Владимиром Зеленским, известно давно. Больше всего это подтверждает отношение к ключевым законопроектам, а также к санкциям СНБО. В СМИ сообщают, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак активизировал действия по вероятному смещению Разумкова с занимаемой должности.



Эксперты оценили вероятность противостояния ОП и Разумкова. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Комментарии" поинтересовались у экспертов, рискнут ли у Зеленского начать открыть атаку на спикера. Также специалисты попробовали спрогнозировать, как будет действовать Разумков и продолжит ли он гнуть свою, отличимую от ОП, линию.

"Разумков балансирует между разными политсилами и интересами"

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник акцентирует, что пока Разумков не начал свою отдельную политическую карьеру. Но занимает особую позицию внутри партии власти, "Слуги народа". И позиция эта, по мнению эксперта, напоминает позицию Зеленского образца 2019 года.

"Нынешний Разумков — это, по большому счету, Зеленский двухгодичной давности. Оттеняя свою позицию, он старается удержать тот электорат, который голосовал за Зеленского и "Слугу народа" в 2019-м. Людей центра, сшивания, спокойной, не радикальной, не националистической политики", — подчеркивает Руслан Бортник.

По его словам, такая позиция человека, который, по сути, является вторым в государстве (может исполнять обязанности президента, если с действующим что-то случится), а также вторым по рейтинговости кандидатом (после Зеленского) внутри партии власти, вызывает раздражение в Офисе президента.

"Именно поэтому с Банковой время от времени транслируют волны контр-пиара в отношении Разумкова. Тем самым намекая, что если он перейдет определенные грани, может потерять свою должность, — поясняет директор УИП. — Но всё же, мне кажется, что ОП сегодня не заинтересован в полноценной войне с главой ВР. Поменять Разумкова на аналогичную фигуру будет непросто — из-за отсутствия таковой. К тому же парламент сейчас нормально работает. И не факт, что будет работать так при новом спикере".

Руслан Бортник отмечает, что Разумков балансирует между разными политсилами и интересами.

"Скорее всего, в открытый конфликт нынешние трения между ОП и главой ВР не перерастут. Но Банковая будет пытаться сдерживать Разумкова, периодически атакуя его имидж, добавляя ему токсичности. Чтобы он не превратился в реального конкурента Зеленского, — прогнозирует эксперт. — Если же будут досрочные президентские выборы, то Разумков, возможно, вместе с Кличко или неким новым кандидатом — единственные реальные конкуренты для Зеленского. Но это — с точки зрения нынешнего момента. К 2024 году всё может измениться. Уже сейчас у избирателя растет запрос не только на профессиональную, но и на последовательную и храбрую политику".

Разумков уже имеет собственную группу влияния среди депутатов

Политический эксперт Евгений Магда сомневается, что Банковая рискнет этим летом начать атаку на спикера ВР. И на то, по его словам, есть ряд причин.

"Во-первых, Разумков всё-таки поддерживает стратегически важные, в понимании Зеленского, законопроекты. Во-вторых, у него уже создана собственная группа влияния, которая насчитывает более десяти депутатов. А в условиях атаки со стороны Банковой к ним могут присоединиться и другие. И оппозиционные депутаты из разных парламентских фракций. В-третьих, в ближайшее время не намечается выборов, в которых Разумков может принять участие", — поясняет эксперт.

По словам Евгения Магды, чтобы начинать активную политическую карьеру, Разумкову нужна собственная партия и электоральный импульс. На сегодняшний момент ни того, и другого нет. Так что Разумков сейчас вряд ли будет проявлять излишнюю активность и оппозиционность к ОП, прогнозирует политэксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы на июль для украинской политики внутри страны делают отечественные эксперты. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему, по мнению Дмитрия Разумкова, Украине пока не стоит ждать досрочных выборов президента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!