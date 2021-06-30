Политические прогнозы на июль: к чему готовиться Украине

Первый месяц лета подходит к концу. И хотя жаркое время года обычно весьма спокойное в политическом плане, Украину знатно "тряхнуло" несколько раз из-за ряда событий. "Комментарии" попросили экспертов составить политпрогноз для Украины на июль.



Июль, несмотря на отпуска депутатов, должен быть насыщенным. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Специалисты рассказали, какие важные события могут произойти, каких сюрпризов стоит ожидать и кто из политсил способен "выстрелить", а кто — "уйти в закат".

"Обострится борьба между центральной властью и отдельными группами интересов"

Политолог Петр Охотин отмечает, что хоть во второй половине июля нардепы уйдут в отпуск, динамика украинской политики будет высокой.

"На международном уровне остро стоят вопрос "Северного потока-2" и действия России. На внутреннем уровне мы будем видеть обострения борьбы между центральной властью и отдельными группами интересов. Очевидно, медийные кампании будет вести партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая станет делать упор на деле "вагнеровцев". Возможно, лето будет использовано лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко для фоновой кампании против продажи земли. Так или нет — увидим по палаткам для сбора подписей", — считает эксперт.

У Владимира Зеленского и "Слуги народа" акцент будут делать на проекте "Большая стройка" и "Большая реставрация". Сейчас тема развития инфраструктуры положительно воспринимается украинцам, подчеркивает Петр Охотин. Партия "Голос", по его мнению, имеет свое домашнее задание на лето — разобраться с внутренними проблемами и войти в новый сезон более-менее консолидированной.

"Кабмин Дениса Шмыгаля готовится к осени. Среди его приоритетов — подъем экономики и вакцинация, — отмечает политолог. — Скорее всего, отдельно мы будем слышать о главе МВД Арсене Авакове — в контексте российской угрозы и массовых протестов он снова получает пространство для того, чтобы показать себя в качестве системного игрока, работающего на стабильность".

"На политику внутри страны будут влиять визиты Зеленского в США и Германию"

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев прогнозирует жаркую работу Верховной Рады вплоть до ее ухода на каникулы (хоть не исключены внеочередные заседания).

"Визит Зеленского в Берлин и Вашингтон также будет влиять и на внутриполитическую ситуацию в Украине, — считает эксперт. — Это и кадровые перестановки, и набсоветы, и приватизация, и возможная компенсация за строительство "Северного потока-2" в какой-то степени, некие кредиты, важные для нашей экономики".

Также, по мнению Руслана Бизяева, будут приняты все возможные меры, чтобы не девальвировалась гривна, чтобы повышались соцстандарты.

"Главная интрига июля — будет ли принято решение о досрочных президентских выборах, — отмечает эксперт. — Они не нужны Офису президента, который продолжает укрепляться. Но внешнеполитическая и внутриполитическая обстановка могут к ним подтолкнуть".

К влияющим на подобное развитие событие факторам Бизяев относит сразу несколько моментов.

"Так, у ОП сложились не очень хорошие отношения с администрацией Байдена. Не получился кавалерийский рывок в Евросоюз. Тупик на Донбассе. И всё чаще муссируются слухи о необходимости перезагрузить власть, — утверждает специалист. — Можно использовать как повод закон об олигархах. Если его провалят в Раде, устроить перезагрузку всей системы власти — президентской, парламентской, местной. Так Зеленский фактически получит полтора срока. Ситуация для него сейчас более-менее приемлема, он обходит любого оппонента во втором туре. Далее таких хороших условий может и не быть".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты прогнозируют Украине относительно событий на внешнеполитической арене.

Также на портале вы можете узнать о том, просит ли Владимир Зеленский нардепов от "Слуги народа" поддерживать какие-то конкретные законопроекты.

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