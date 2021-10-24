

















Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о своём обмене абсурдом.

Народный депутат Виктор Медведчук, фото из открытых источников





"Это полный абсурд и по своей форме, и по содержанию. Во-первых, я гражданин Украины, как бы другого не хотелось очень многим. Во-вторых, многие хотели, чтобы я покинул Украину для того, чтобы не мешал им уничтожать и страну и людей. Этого тоже не произойдет. Поэтому все, что они могут на сегодняшний день – незаконные уголовные преследования и политические репрессии", – заявил оппозиционный политик.





Также он подчеркнул, что уголовные дела, которые возбуждены против него, являются сфабрикованными, и сегодня юристы доказывают это в судах на всех уровнях.





"Я все-таки по профессии юрист и долгие годы работал адвокатом, работал в правоохранительной системе... Это не юридические термины, это не юридическая оценка, это просто какой-то абсурд, который создан из никчемных юридических претензий, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом", – отметил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".





По его словам, выдвинутые обвинения безусловно рассыплются, так как они не имеют никаких подтверждений и доказательств, а ко всему прочему, еще и нет самого события преступления, которое пытаются ему инкриминировать.





"Поэтому, сегодня – это чистая месть, то, что имеет место уголовное преследование в отношении меня, очередное уголовное дело. Очередное абсурдное, ну, сказать без доказательств, это ничего не сказать. Это просто никчемное обвинение, которое они пытаются, вы извините за не юридическое выражение, "втюхать мне". И самое главное, не так мне, как людям – поднять свои пиар-возможности, тем самым загасить скандал, который разворачивается по поводу коррупции во власти, оффшорного скандала и многого другого, то есть отвлечь внимание", – заключил Медведчук.





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