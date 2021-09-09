Представитель Сената Франции Натали Гуле встретилась с Медведчуком

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Станислав Молчанов
Вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле после встречи с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком сообщила о том, что возвращается во Францию с четкой и конкретной дорожной картой, которая касается децентрализации, коррупции и свободы слова в Украине.
Натали Гуле. Фото из открытых источников.
Представитель Сената Франции также отметила, что делегация, которую она представляет, находится в Киеве с официальным визитом со вчерашнего дня.
В ходе визита состоялось посещение Посольства Франции в Украине и встреча с послом. Дипломатам была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине.
Сегодня делегация посетила студию телеканала "Перший Незалежний" и обсудила вопрос обстоятельств закрытия властями Украины независимых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний" и некоторых других СМИ.
После этого представители Сената Франции встретились с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.
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