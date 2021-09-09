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Представитель Сената Франции Натали Гуле встретилась с Медведчуком

Все встречи и разговоры, которые мы провели в Киеве, были в интересах суверенитета Украины, - Гуле

сегодня, 13:43
Автор:

Станислав Молчанов








Вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле после встречи с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком сообщила о том, что возвращается во Францию с четкой и конкретной дорожной картой, которая касается децентрализации, коррупции и свободы слова в Украине.

Представитель Сената Франции Натали Гуле встретилась с Медведчуком

Натали Гуле. Фото из открытых источников.

"Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, которая касается очень многих вещей, связанных с Украиной. Это вопросы о децентрализации, о коррупции и о свободе слова. И вы очень скоро это увидите, мы это всё расскажем нашим коллегам во Франции, будем добиваться выполнения тех договоренностей, которые мы здесь обсудили", — рассказала Гуле. 

Представитель Сената Франции также отметила, что делегация, которую она представляет, находится в Киеве с официальным визитом со вчерашнего дня.

В ходе визита состоялось посещение Посольства Франции в Украине и встреча с послом. Дипломатам была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине.

Сегодня делегация посетила студию телеканала "Перший Незалежний" и обсудила вопрос обстоятельств закрытия властями Украины независимых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний" и некоторых других СМИ.

После этого представители Сената Франции встретились с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком. 

"Везде, где мы были, все нам о нем (Викторе Медведчуке, — ред.) говорили. И мы хотели узнать от него лично, что происходит. Мы уже это поняли, мы уже знаем, будем обсуждать это с нашими коллегами во Франции (как только мы вернемся, — ред.) и вообще всё происходящее в Украине", — уточнила сенатор. 

"Украина для нас очень важная страна. Стабильная Украина – стабильная Европа. Все встречи и разговоры, которые мы провели в Киеве, были в интересах суверенитета Украины. И позиция Франции, наша позиция – поддержать Украину и целостность этой страны", — резюмировала Гуле. 
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом. Политик считает, что завершение досудебного следствия было приурочено как раз к Дню Независимости. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Виктор Медведчук заявил, что сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс. 


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Источник: https://112ua.tv/politika/gule-my-vozvrashhaemsya-vo-franciyu-s-ochen-chetkoy-i-konkretnoy-dorozhnoy-kartoy-kasayushheysya-decentralizacii-korrupcii-i-svobody-slova-v-ukraine-590609.html
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