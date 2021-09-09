Представитель Сената Франции Натали Гуле встретилась с Медведчуком



















Вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле после встречи с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком сообщила о том, что возвращается во Францию с четкой и конкретной дорожной картой, которая касается децентрализации, коррупции и свободы слова в Украине.

Натали Гуле. Фото из открытых источников.

"Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, которая касается очень многих вещей, связанных с Украиной. Это вопросы о децентрализации, о коррупции и о свободе слова. И вы очень скоро это увидите, мы это всё расскажем нашим коллегам во Франции, будем добиваться выполнения тех договоренностей, которые мы здесь обсудили", — рассказала Гуле.

Представитель Сената Франции также отметила, что делегация, которую она представляет, находится в Киеве с официальным визитом со вчерашнего дня.

В ходе визита состоялось посещение Посольства Франции в Украине и встреча с послом. Дипломатам была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине.

Сегодня делегация посетила студию телеканала "Перший Незалежний" и обсудила вопрос обстоятельств закрытия властями Украины независимых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний" и некоторых других СМИ.



После этого представители Сената Франции встретились с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Везде, где мы были, все нам о нем (Викторе Медведчуке, — ред.) говорили. И мы хотели узнать от него лично, что происходит. Мы уже это поняли, мы уже знаем, будем обсуждать это с нашими коллегами во Франции (как только мы вернемся, — ред.) и вообще всё происходящее в Украине", — уточнила сенатор.

"Украина для нас очень важная страна. Стабильная Украина – стабильная Европа. Все встречи и разговоры, которые мы провели в Киеве, были в интересах суверенитета Украины. И позиция Франции, наша позиция – поддержать Украину и целостность этой страны", — резюмировала Гуле.

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом. Политик считает, что з авершение досудебного следствия было приурочено как раз к Дню Независимости. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что





Также портал "Комментарии" информировал о том, что Виктор Медведчук заявил , что сегодня в Украине оказывается внутреннее влияние на суды через админресурс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!