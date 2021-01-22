Правила одни для всех: почему некоторые депутаты ВР не получат денег в этом месяце

В январе текущего года 79 народных депутатов Верховной Рады не получили возмещение депутатских полномочий, отдав их в качестве штрафа. Об этом на своей странице в Facebook информирует движение "Чесно".

Депутатов ВР оштрафовали - фото: из открытых источников

В связи с тем, что в течение 2020 года многие народные избранники пропускали пленарные заседания в Верховной Раде, для них были предусмотрены денежные штрафы. Так, "прогульщики", пропустили более 30% голосований и практически половину заседаний без уважительной причины. За это возмещение депутатских выплат за декабрь были отменены. Таким образом, общая сумма, которая в этом месяце не будет выплачена депутатам, составила 3,3 млн гривен.

Напомним, что в прошлом году в ВР состоялось 89 пленарных заседаний. По данным КИУ, народные депутаты из партии "За будущее" меньше были на заседаниях в ВР. Процент посещений составляет всего лишь 46. А лидерами посещений заседаний в Верховной Раде стали партии "Слуга народа" (72%) и "Европейская Солидарность" (71%).

На своей странице в Twitter движение "Чесно" опубликовало документ, в котором указаны фамилии нардепов, лишенных возмещения депутатских полномочий за декабрь в этом месяце. К слову, в их число входит бывший глава государства Пётр Порошенко, а также кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года Юрий Бойко.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и спровоцировал пробку в Киеве, а также о том, что Кабмин уволил замминистра после его скандала с полицией из-за езды по столичным улицам в нетрезвом виде.





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