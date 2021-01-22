Правила одни для всех: почему некоторые депутаты ВР не получат денег в этом месяце

Язык
Coinspot 22.01.2021
BTC/USD
31165.23
ETH/USD
1160.66
LTC/USD
138.19
НБУ 22.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
В январе текущего года 79 народных депутатов
Верховной Рады не получили возмещение депутатских полномочий, отдав их в
качестве штрафа. Об этом на своей странице в Facebook информирует движение
"Чесно".
Депутатов ВР оштрафовали - фото: из открытых источников
В связи с тем, что в течение 2020 года многие народные
избранники пропускали пленарные
заседания в Верховной Раде, для них были предусмотрены денежные штрафы. Так, "прогульщики",
пропустили более 30% голосований и практически половину заседаний без
уважительной причины. За это возмещение депутатских выплат за декабрь были
отменены. Таким образом, общая сумма,
которая в этом месяце не будет выплачена депутатам, составила 3,3 млн гривен.
Напомним, что в прошлом году в ВР состоялось 89 пленарных заседаний. По данным КИУ, народные депутаты из партии "За будущее" меньше были на заседаниях в ВР. Процент посещений составляет всего лишь 46. А лидерами посещений заседаний в Верховной Раде стали партии "Слуга народа" (72%) и "Европейская Солидарность" (71%).
На своей странице в Twitter движение "Чесно" опубликовало документ, в котором указаны фамилии нардепов, лишенных возмещения депутатских полномочий за декабрь в этом месяце. К слову, в их число входит бывший глава государства Пётр Порошенко, а также кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года Юрий Бойко.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и спровоцировал пробку в Киеве, а также о том, что Кабмин уволил замминистра после его скандала с полицией из-за езды по столичным улицам в нетрезвом виде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости