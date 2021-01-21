Ездил пьяным и грозился должностью: Кабмин уволил замминистра после его скандала с полицией

Заместитель главы Министрества по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый пребывал в нетрезвом состоянии за рулем, а когда был остановлен сотрудниками полиции, поссорился с ними. Данный инцидент произошел поздно ночью на одной из столичных улиц, передает РБК, который ссылается на источники в правоохранительных органах.

Виталий Немилостивый - фото из открытых источников

По данным издания, полицейские остановили автомобиль Mersedes, который двигался по улице Жилянской в городе Киев. Водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения, а вскоре выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как оказалось, за рулем был заминистра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Виталий Немилостивый. Чиновник заявил, что намеревается покинуть место происшествия, пригрозив патрульным своей должностью. Однако правоохранители взяли его в наручники.





Ночью премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что собирает внеочередное правительственное заседание, на повестке дня которого вопрос об увольнении Немилостивого. Сегодня же стало известно, что Кабмин принял решение уволить чиновника:

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра . ", — написал в Telegram глава правительства.

Премьер также отметил, что должность в Министерстве — в первую очередь ответственность перед украинцами и государством, а не просто привилегия.

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