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Главная Новости Политика Скандалы Ездил пьяным и грозился должностью: Кабмин уволил замминистра после его скандала с полицией
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Ездил пьяным и грозился должностью: Кабмин уволил замминистра после его скандала с полицией

Данный инцидент произошел поздно ночью на одной из столичных улиц

сегодня, 10:52
Автор:

Елизавета Черных

Заместитель главы Министрества по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый пребывал в нетрезвом состоянии за рулем, а когда был остановлен сотрудниками полиции, поссорился с ними. Данный инцидент произошел поздно ночью на одной из столичных улиц, передает РБК, который ссылается на источники в правоохранительных органах. 

Ездил пьяным и грозился должностью: Кабмин уволил замминистра после его скандала с полицией

Виталий Немилостивый - фото из открытых источников

По данным издания, полицейские остановили автомобиль Mersedes, который двигался по улице Жилянской в городе Киев. Водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения, а вскоре выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Как оказалось, за рулем был заминистра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Виталий Немилостивый. Чиновник заявил, что намеревается покинуть место происшествия, пригрозив патрульным своей должностью. Однако правоохранители взяли его в наручники. 


Ночью премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что собирает внеочередное правительственное заседание, на повестке дня которого вопрос об увольнении Немилостивого. Сегодня же стало известно, что Кабмин принял решение уволить чиновника:

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра.", — написал в Telegram глава правительства. 

Премьер также отметил, что должность в Министерстве — в первую очередь ответственность перед украинцами и государством, а не просто привилегия. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о самых громких скандалах 2020 года. 



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/accidents/zamestitel-uruskogo-ezdil-pyanym-poskandalil-1611212586.html
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