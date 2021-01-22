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Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и спровоцировал пробку в Киеве

Президент призвал украинцев к единству и высказал уверенность в возвращении Крыма и Донбасса

сегодня, 10:59
Автор:

Елизавета Черных

Глава государства Владимир Зеленский поздравил страну с Днем Соборности. Президент призвал украинцев к единству и высказал уверенность в возвращении временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Поздравление Зеленский написал на официальной странице в Facebook.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и спровоцировал пробку в Киеве

Президент Украины поздравил украинцев с Днем Соборности - фото из открытых источников

Президент также подчеркнул, что в 2021 году украинцы встречают День Соборности, чувствую глубокую скорбь по согражданам, которые трагически погибли в пожаре в Харьковском доме престарелых. 

"Важно помнить, что соборность — это не только о территории. Одна из древнейших мечтаний нашего народа — о единении — фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым", — написал также в поздравлении Зеленский. 

По данным ТСН, в День Соборности президентский кортеж прибыл к памятнику Михаила Грушевского, вследствие чего в столице образовалась большая пробка. Очевидцы сняли момент на видео. 

Напомним, что сегодня вся Украина отмечает один из главных национальных праздников – День Соборности, символизирующий единство страны и братство. "Комментарии" рассказали историю праздника, который отмечается 22 января. Это уже 102 годовщина воссоединения Украины. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день рождения Президента Украины Владимира Зеленского состоится масштабная акция протеста, которую назвали "Поздравь президента платежкой". Она связана с повышением тарифов на газ и электроэнергию.




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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2736618343255191
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