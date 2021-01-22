Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и спровоцировал пробку в Киеве

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Елизавета Черных
Глава государства Владимир Зеленский поздравил страну с Днем Соборности. Президент призвал украинцев к единству и высказал уверенность в возвращении временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Поздравление Зеленский написал на официальной странице в Facebook.
Президент Украины поздравил украинцев с Днем Соборности - фото из открытых источников
Президент также подчеркнул, что в 2021 году украинцы встречают День Соборности, чувствую глубокую скорбь по согражданам, которые трагически погибли в пожаре в Харьковском доме престарелых.
По данным ТСН, в День Соборности президентский кортеж прибыл к памятнику Михаила Грушевского, вследствие чего в столице образовалась большая пробка. Очевидцы сняли момент на видео.
Напомним, что сегодня вся Украина отмечает один из главных национальных праздников – День Соборности, символизирующий единство страны и братство. "Комментарии" рассказали историю праздника, который отмечается 22 января. Это уже 102 годовщина воссоединения Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день рождения Президента Украины Владимира Зеленского состоится масштабная акция протеста, которую назвали "Поздравь президента платежкой". Она связана с повышением тарифов на газ и электроэнергию.
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