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Повышение зарплат врачам в 2022 году: Михаил Радуцкий рассказал, какая сумма предусмотрена в бюджете

Повышение зарплат коснётся и тех людей, которые не являются врачами, но работают в системе здравоохранения - Радуцкий

сегодня, 14:41
Автор:

Денис Подставной
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Народный депутат и председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал о повышении зарплат медикам в 2022 году. Об этом информируют корреспонденты портала "Комментарии". 

Повышение зарплат врачам в 2022 году: Михаил Радуцкий рассказал, какая сумма предусмотрена в бюджете

Михаил Радуцкий. Фото сайта партии "Слуга народа"

Вчера, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте заявил, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч гривен. 

Михаил Радуцкий подтвердил заявление президента и рассказал, что средства на повышение заработный платы уже заложены в бюджет Украины на 2022 год.

Также Радуцкий добавил, что повышение зарплат коснётся и тех людей, которые не являются врачами, но работают в системе здравоохранения.

"Благодаря принятию коллегами закона № 5600 было заложено еще 2 миллиарда гривен на медицинские профессии, которые не есть врачебными. Это лаборанты, биологи и еще много специалистов, работающих в системе охраны здоровья, но они не являются напрямую врачами. Даже для них заложено 2 миллиарда для увеличения зарплат" — отметил депутат. 

На вопрос о том, какая точная сумма была заложена в бюджет Украины на 2022 год Михаил Радуцкий ответил следующим образом:

"Я сейчас боюсь ошибиться, потому что сегодня до 4 утра корректировались цифры. Но эта сумма составляет где-то около 40 миллиардов гривен" — рассказал народный избранник. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в "Слуге народа" рассказали, почему пошли на продление закона об особом статусе Донбасса. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Народный депутат Иван Крулько из фракции "Батькивщина" рассказал, что должно быть заложено в сбалансированный бюджет на 2022 год


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Источник: https://comments.ua/
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