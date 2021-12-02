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В «Слуге народа» рассказали, почему пошли на продление закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса еще на год. "За" проголосовали 317 нардепов. В "Слуге народа", которая дала больше всего голосов, рассказали, почему поддержали закон, хоть и понимают, что до начала действия закона еще далеко. Как передает портал "Комментарии", позицию "слуг народа" высказал нардеп Андрей Костин.

В «Слуге народа» рассказали, почему пошли на продление закон об особом статусе Донбасса

Андрей Костин. Фото: zib.com.ua

Нардеп рассказал, что закон был продлен уже в третий раз. На такой шаг пошли для того, чтобы переговорно-дипломатичный путь урегулирования ситуации на востоке Украины оставался приоритетным. В "Слуге народа" подчеркивают, есть очень важным продление консультаций в рамках ТКГ.

Костин добавил, что Украина очень ценит помощь международных союзников и партнеров. В первую очередь, это страны, которые сегодня вместе с Украиной в "Нормандском формате" пытаются добиться окончания войны на Донбассе.

Андрей Костин отметил, что продление закона об особом статусе Донбасса – это важный сигнал Западу о том, что дипломатический путь разрешения конфликта на востоке остается главным для Киева и украинская власть делает все, чтобы добиться окончания войны именно путем переговоров.

По словам нардепа, принципиальная позиция президента Зеленского – добиться урегулирования конфликта на Донбассе путем переговоров. 

При этом в "Слуге народа" напомнили, что закон об особом статусе Донбасса пока что остается лишь на бумаге. И начало его действия пока не определено. Продолжаются консультации по тому, чтобы в этот закон была включена "формула Штайнмайера". По этому вопросу продолжаются консультации с союзниками Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — КСУ отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса.



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Источник: https://comments.ua/
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