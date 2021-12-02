Нельзя уменьшать расходы на оборону, субсидии и соцвыплаты: нардеп о госбюджете-2022

Народный депутат Иван Крулько из фракции "Батькивщина" рассказал, что должно быть заложено в сбалансированный бюджет на 2022 год. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Проект госбюджета приняли, фото из открытых источников

По словам Ивана Крулько, проект бюджета – это основной финансовый документ страны, это философия того, как будет она развиваться. Бюджет – это показатель, как будет жить каждый конкретный гражданин. Нардеп и первый заместитель главы бюджетного комитета подчеркнул, что его фракция подавала поправки в проект госбюджета.

"Мы требовали обеспечить в бюджете реальные доходы. Мы показали 161 млрд грн, который можно было учесть в бюджете и использовать их на социальную сферу для повышения соцстандартов. Правительство учло дополнительно 55 млрд, но ни копейки из этих средств не уйдет ни пенсии, ни на соцстандарты, ни на субсидии. Если 70% украинцы говорят, что стали жить хуже, то очевидно, что нужно повысить соцстандарты и выполнить требование закона по размеру прожиточного минимума", — добавил политик.

Народный депутат объясняет, что размер минимальной пенсии не может в соответствии с законодательством быть меньше прожиточного минимума. Однако в бюджет на 2022 год прописан прожиточный минимум для трудоспособных и нетрудоспособных, который на 44% не дотягивает до фактического размера прожиточного минимума. Это означает, что фактически минимальная пенсия, по данным Госстата, должна быть на уровне не менее 4389 грн. Именно такая сумма по расчетам требуется, чтобы прожить месяц.

Кроме того, в бюджете прописано, что на покрытие субсидийных выплат для граждан предусмотрено 39 млрд гривен. Хотя тарифы увеличились, суммы в платежках выросли и этой суммы денег из бюджета не хватит для украинцев. Нардеп говорит, что в сентябре 2022 года парламент будет вынужден увеличивать на 15-20 млрд гривен субсидийные выплаты. Потому что к сентябрю 39 млрд грн будут полностью потрачены.

Кроме того, Иван Крулько подчеркнул, что согласно закону расходы на оборону должны составлять не менее 3% ВВП на год. Но в проекте госбюджета, принятом в целом Верховной Радой, эта цифра уменьшена до 2,46%. Политик поражен таким проектом, ведь Украине наоборот нужно усиливать свои границы, улучшать обороноспособность и поощрять военных за их службу. Хотя по другим данным расходы на оборону в новом бюджете наоборот предусмотрены больше – до 6% ВВП (322,7 млрд грн).

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2022 год.

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