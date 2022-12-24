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Послы стран G7 выразили готовность участвовать в мониторинге реформ (Закон 5655)

Посла стран G7 готовы помочь Украине с мониторингом реформ в градостроительстве

сегодня, 18:14
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Автор:

Slava Kot

Послы стран G7 заявили, что готовы к участию в градостроительной реформе (Закон 5655). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Twitter G7 AmbReformUA.

Послы стран G7 выразили готовность участвовать в мониторинге реформ (Закон 5655)

Послы G7 готовы помочь с мониторингом реформ в Украине. Фото из открытых источников

После встречи с вице-премьер-министром по цифровизации Михаилом Федоровым, вице-премьером-министром по восстановлению Александром Кубраковым, их заместителями и экспертами в области введения реформ было опубликовано заявление о том, что послы стран G7 согласны принять участие в мониторинге реформ градостроительства .

"Амбасадорам из G7 было интересно услышать об имплементации реформы градостроительства, которую мы продолжим мониторить. При создании реформы важно сохранить полномочия местных общин", – написали в заявлении G7 AmbReformUA.

Напомним, Александр Кубраков вице-премьер по восстановлению Украины пригласил представителей стран G7 и всех стейхолдеров отрасли: профильных ассоциаций, бизнеса, антикоррупционных организаций присоединиться к созданию мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения для совместного внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закону.

Послы стран G7 выразили готовность участвовать в мониторинге реформ (Закон 5655) - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал решающий фактор в войне с Российской Федерацией. Выступая в Конгрессе США Зеленский заявил, что одним из главных факторов для победы против России является военная поддержка со стороны Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали о местных советах, которые обратились к президенту Украины, чтобы ветировать закон 5655, который известен как градостроительная реформа. В обращении сообщают, что закон о реформе в градостроительстве подвергался объективной критике местными органами самоуправления.



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Источник: https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1606628111881216001
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